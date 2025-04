We współczesnym świecie pełnym stresu coraz więcej osób sięga po środki uspokajające, tabletki nasenne lub leki przeciwdepresyjne. Wiele z tych osób siada potem za kółkiem. Niestety często kończy się to tragicznie. Większość leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy uniemożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu. Należy pamiętać, że zażycie niektórych leków nasennych wieczorem powoduje problemy z koncentracją jeszcze następnego dnia.

Leki przeciwdepresyjne

Należy ograniczyć prowadzenie pojazdów mechanicznych po zastosowaniu dużych dawek trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina, imipramina, dezipramina, klomipramina). Bezwzględnie zabronione jest siadanie za kierownicą po zastosowaniu leków neuroleptycznych, np. chlorprotiksenu, haloperidolu, risperidonu, olanzapiny, klozapiny i sertindolu. Leki te mogą powodować senność lub bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, a nawet omamy.

Leki nasenne

Przez co najmniej 24 godziny nie wolno prowadzić auta po zażyciu benzodiazepin – popularnych leków nasennych, do których należą: lorazepam, oksazepam, klonazepam, alprazolam. W przypadku wystąpienia interakcji, np. po wypiciu soku grejpfrutowego albo stosowaniu innych leków wpływających na metabolizm benzodiazepin, czas ten może nawet kilkakrotnie się wydłużyć.

Leki ziołowe

Wątpliwości budzą także leki ziołowe, np. z kozłkiem lekarskim, walerianą, męczennicą cielistą. Powszechnie uważa się, że ich działanie jest słabsze niż syntetycznych leków uspokajających. Jednakże stosowane w dużych dawkach lub stale, także mogą powodować senność. Jest to tym niebezpieczniejsze, że reakcje u różnych osób mogą być skrajnie inne.

Choroba lokomocyjna kierowców

Dość ciekawa jest kwestia choroby lokomocyjnej u kierowców. Niektórzy twierdzą, że choroba lokomocyjna omija kierowców, występując tylko u pasażerów. Nie jest to prawda. Natomiast prawdą jest to, że nie wolno prowadzić samochodu po zażyciu popularnych leków przeciw chorobie lokomocyjnej zawierających dimenhydrinat (Aviomarin) lub prometazynę (Diphergan).

