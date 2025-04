Medyczna marihuana nie tylko została zalegalizowana, lecz także będzie refundowana. W dalszym ciągu nie dostaniemy jej w aptekach, ale lekarz, który uzna za wprowadzenie leków na bazie marihuany do terapii za stosowne, będzie mógł ją sprowadzić. Koszty importu docelowego takich leków mogą być w pełni pokryte przez NFZ.

Początki stosowania marihuany

Początki konopi wykorzystywanej w celach leczniczych sięgają drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Były one stosowane na terenach Indii i Chin. W Chinach leczono nimi owrzodzenia, rany, poparzenia i wrzody. Nasiona w formie pasty były skuteczne w walce ze stanami zapalnymi, natomiast olej tłoczony z nasion miał zastosowanie w kosmetyce jako odżywka do włosów.

Ponadto marihuana była niezastąpionym środkiem przeczyszczającym, odrobaczającym i przeciwbólowym. Co ciekawe marihuana w formie wyciągu z żywicy redukowała poziom lęku, poprawiała apetyt i rozwiązywała problem bezsenności.

5 leczniczych właściwości marihuany

1. Medyczna marihuana obniża ciśnienie w gałce ocznej

Jaskra to bardzo poważna choroba, która może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a nieleczona nawet do ślepoty. Uszkodzenie nerwu najczęściej spowodowane jest wzrostem ciśnienia w gałce ocznej.

Medyczna marihuana obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale nie leczy jaskry. Osoby, które mają problemy z sercem, nie powinny stosować terapii konopiami, bowiem powoduje ona zwiększenie częstotliwości akcji serca.

2. Medyczna marihuana zwalcza efekty uboczne chemioterapii



Chemioterapia to jedna z metod leczenia raka polegająca na podawaniu doustnie lub żylnie silnych leków. W wielu przypadkach jest bardzo skuteczna, jednak zwykle powoduje przykre skutki uboczne.

Badania wykazały, że konopie skutecznie redukują nudności i wymioty, które bardzo często pojawiają się w trakcie i po zakończeniu chemioterapii. Marihuana jest również pomocna w łagodzeniu bólu, jak również w zapobieganiu utraty apetytu. Ponadto konopie skutecznie zmniejszają obrzęk rąk i nóg.

3. Medyczna marihuana może hamować rozwój glejaka

Glejak to nowotwór występujący w mózgu lub kręgosłupie. Jeżeli jest złośliwy, rzadko udaje się go wyleczyć. Tradycyjne metody leczenia takie jak radioterapia czy chemioterapia zwykle zawodzą, ponieważ glejak ma zdolność do rozprzestrzeniania się.

Medyczna marihuana zapobiega wzrostowi komórek glejaka. Aktywne składniki konopi wstrzyknięte do guza hamują proces angiogenezy, polegającej na wytwarzaniu naczyń krwionośnych, w wyniku czego dochodzi do zagłodzenia guza.

4. Medyczna marihuana obniża poziom glukozy we krwi

Konopie znacznie obniżają ryzyko zachorowania na cukrzycę. Osoby palące marihuanę mają lepszy metabolizm węglowodanowy od niepalących i są mniej odporni na insulinę wytwarzaną przez własne ciała, w związku z czym ich poziom cukru we krwi jest niższy. Poza tym mają oni więcej dobrego cholesterolu niż inni.

Co ciekawe, osoby palące marihuanę, mimo że jedzą więcej (rośliny konopi zwiększają apetyt), ważą mniej od niepalących. Jednakże do tej pory nie stwierdzono, dlaczego marihuana ma wpływ na redukcję masy ciała.

5. Medyczna marihuana zwalcza napady padaczki

Marihuana podawana dzieciom cierpiącym z powodu opornej na działanie innych leków epilepsji zmniejsza liczbę ataków padaczkowych. Konopie w celach leczniczych używane są np. w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Skuteczność stosowania marihuany w celach leczniczych została potwierdzona. Dowodem na to jest przykład 5-latka, który przed rozpoczęciem używania medycznej marihuany miewał do 300 ataków padaczki dziennie. Po zastosowaniu konopi liczba napadów zmniejszyła się o ok. 90%.

