Ponoć środki nasenne wymyślono po to, żeby lekarze mogli zalecać je pacjentom a potem spać spokojnie. Ta sama historia mogłaby dotyczyć Albothylu. Jeśli kobieta zauważy u siebie problem intymny niewiadomego pochodzenia powinna się udać do ginekologa. Jeśli to jednak nie czas i nie miejsce (np. wakacje w Bahrainie) wystarczy, że uda się po Albothyl do najbliższej apteki. To uniwersalny "oczyszczacz" nabłonka pochwy, który można zastosować bezpiecznie nawet w przypadku niezdiagnozowanej do końca infekcji.

Mechanizm działania Albothylu polega na selektywnej denaturacji białka w chorobowo zmienionych tkankach nabłonka walcowatego wyściełającego ścianki pochwy i szyjki macicy (czyli ich złuszczaniu) i hamowaniu krwawienia przez wywoływanie skurczu naczyń krwionośnych. Innymi słowy – Albothyl działa tylko na zainfekowane fragmenty tkanki, czyli trafia dokładnie tam, gdzie powinien. I leczy miejscowo zapalenia, zakażenia i uszkodzenia tkanek, upławy bakteryjne, grzybicze i rzęsistkowe oraz przywraca kwaśne środowisko pochwy, zniszczone przez kurację antybiotykową.

Albothyl działa przeciwbakteryjnie oraz rzęsistkobójczo. Dodatkowo przyspiesza gojenie uszkodzonej błony śluzowej, nie działa na zdrową tkankę. Stosuje się go dopochwowo, stosuje się 1 globulkę raz dziennie lub co drugi dzień – najlepiej na noc, tuż przed snem. Poprawa powinna nastąpić przed zakończeniem korzystania z pojedynczego opakowania. Nie zwalnia to nas, oczywiście, z konieczności wizyty u lekarza ginekologa.

Albothylu nie mogą używać kobiety w ciąży. Skład Albothylu - jedna globulka zawiera 90 mg polikrezulenu (policresulenum), czyli połączenia kwasu hydroksymetylobenzenosulfonowego z formaldehydem. Leku nie trzeba trzymać w lodówce. Opakowanie Albothylu - 6 globulek. Cena - ok. 36 zł.