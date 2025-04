Wśród wielu preparatów dostępnych na polskim rynku, których zadaniem jest obniżanie poziomu cholesterolu, zdarzają się te całkiem skuteczne, jak i zupełnie nie przynoszące pożądanego efektu. Zależy to od kilku czynników – najważniejsza jest substancja aktywna. Wyciąg z bergamoty to nowość, już dostępna na naszym rynku. Na czym polega jej fenomenalne działanie?

Reklama

Podwyższony „zły” cholesterol – problem niemal połowy Polaków!

Podwyższone stężenie cholesterolu występuje wśród Polaków częściej, niż palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze czy otyłość. Problem ten może dotyczyć nawet połowy mieszkańców Polski. Hipercholesterolemia najczęściej dotyczy osób w przedziale wiekowym 40-59 lat, dotykając aż 7,2 mln osób. Niestety, tylko zaledwie 0,5 mln z nich jest leczona skutecznie. Nadmiar frakcji cholesterolu, tzw. „zły cholesterol”, powoduje zmiany miażdżycowe, które z kolei przyczyniają się do zwężenia światła naczyń krwionośnych i ograniczają przepływ krwi. Do najgroźniejszych powikłań należą: zawał serca i udar mózgu, spowodowane zatrzymaniem przepływu krwi przez naczynia. O skali problemu najlepiej świadczy fakt, że choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów wśród dorosłych Polaków.

Najważniejsza – profilaktyka i trafne leczenie

Proces odkładania się blaszki miażdżycowej jest bardzo powolny i może rozwijać się przez długie lata, nie dając przy tym specyficznych objawów. Im wcześniej podjęte działania prozdrowotne, tym większa szansa powodzenia.

„Już na wczesnym etapie choroby wysokie stężenie cholesterolu może powodować osłabienie funkcji poznawczych (pamięci) i problemy z koncentracją, a także spadek wydolności organizmu. Niestety, większość osób nie jest tego świadoma. A przecież sprawnie działająca pamięć i koncentracja są szalenie istotne dla ludzi aktywnych zawodowo. Konsekwencjami wysokiego cholesterolu mogą być także zaburzenia erekcji, uszkodzenie nerek, czy wątroby”

- tłumaczy prof. Dr hab. Artur Mamcarz, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bergamota – niezwykle skuteczny sposób na walkę z cholesterolem już w Polsce!

Najnowsze badania wskazują, że w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu pomóc może siła natury. Standaryzowana kompozycja polifenoli z bergamoty (tzw. BPF) to odpowiedź na największy problem zdrowotny współczesnego polskiego społeczeństwa. Bergamota jest rośliną cytrusową, rosnącą niemal wyłącznie we włoskiej Kalabrii. Właściwości jej skórki są znane i wykorzystywane od dawna, do produkcji olejków eterycznych i perfum. Badania wykazały jednak, że jej miąższ zawiera wysokie stężenie unikalnej kompozycji polifenoli – związków o właściwościach antyoksydacyjnych, wspierających naturalne mechanizmy obronne komórek człowieka. Wyciąg z miąższu bergamoty ma niezwykle skuteczny i pozytywny wpływ na gospodarkę lipidową i węglowodanową, a także korzystnie oddziałuje na śródbłonek naczyniowy.

„W badaniach naukowych wykazano, że BPF zapewnia najsilniejszą redukcję stężenia cholesterolu LDL spośród wszystkich przebadanych naukowo substancji naturalnych”

- wyjaśnia dr. N. med. Marcin Barylski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Miesiąc dla zdrowia!

Badania przeprowadzone na grupie 237 osób dowiodły, że trzydziestodniowa kuracja BPF (w dawca 500 mg lub 1000 mg) skutkowała obniżeniem stężeń frakcji cholesterolu nawet o 40%, redukcją stężenia trójglicerydów (od 30 do 40 %), a także znacznym wzrostem stężenia „dobrego” HDL cholesterolu (od 20 do 40%). Na tej podstawie naukowcy przedstawiają tezę, że doustne suplementy diety zawierające BPF cechuje siła hipolipemizująca, zbliżona siłą do małych dawek silnych statyn (leków na receptę).

Co jeszcze daje wyciąg z bergamoty?

Badania wykazały również pozytywny wpływ BPF na glikemię, obniżenie stopnia stłuszczenia wątroby, a nawet korzystny wpływ na potencję. BPF wykazuje działanie analogiczne do statyn, oddziałując na ten sam szlak metaboliczny cholesterolu, wpływając przy tym na glukozę i proces spalania tłuszczu.

Berimal Forte – suplement diety zawierający standaryzowaną kompozycję polifenoli z bergamoty ActiBPF

Berimal Forte to innowacyjna pozycja wśród suplementów diety mających za zadanie obniżać poziom cholesterolu. Dostarcza codzienną porcję ActiBPF, a dzięki zawartości witaminy C działa również antyoksydacyjnie, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych i prawidłowy metabolizm. Berimal Forte to preparat:

o unikalnym składzie, przebadany naukowo

o najwyższej zawartości substancji aktywnej

wyłącznie ze składników naturalnego pochodzenia

o wysokiej jakości

nie zawierający cukru, laktozy, alergenów, GMO, składników pochodzenia zwierzęcego

zawierający kompozycję polifenoli z bergamoty, standaryzowaną na zawartość pięciu flawonoidów:

- neoeriocytryny

- neohesperydyny

- naringiny

- melitydyny

- brutierydyny.

Połączenie pięciu związków bioaktywnych, o różnych właściwościach sprawia, ze składniki ActiBPF współdziałają ze sobą dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów.

Berimal Forte zawiera 500 mg ActiBPF oraz 50 mg witaminy C w 1 kapsułce.

Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie

Orientacyjna średnia cena w aptece: 80 zł

Reklama

Zobacz także:

Wszystko, co musisz wiedzieć o cholesterolu!

Cholesterol niejedno ma imię - rodzaje cholesterolu

Cholesterol całkowity - jaki poziom jest bezpieczny?