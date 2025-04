Cholesterol jest substancją niezbędną dla nas. To, co zewsząd słyszymy, że cholesterol szkodzi zdrowiu, jest przyczyną chorób serca itd., jest prawdą, ale bez przesady. Patologie powstają zarówno gdy mamy go nadmiar, ale problemy pojawiają się także gdy obserwuje się jego deficyt. Cholesterol jest nam potrzebny do syntezy hormonów, witaminy D i produkcji kwasów żółciowych.

Reklama

Co to jest cholesterol?

Jest to substancja lipidowa (tłuszczowa), która buduje m.in. błony komórkowe. Jako, że jest tłuszczem, nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast łączy się z białkami, tworząc związki zwane lipoproteinami, z których znamy frakcje LDL i HDL. Mamy także dwa rodzaje cholesterolu:

endogenny, czyli wytwarzamy go sami w skórze, wątrobie i jelitach

egzogenny, dostarczany z pożywieniem.

Jedynie 20% cholesterolu dostarczamy sobie z zewnątrz, pozostałe ilości produkuje sam organizm.

Wydalamy go z ustroju w postaci kwasów żółciowych, które powstają w wątrobie. Dzięki normalnej zawartości cholesterolu we krwi, możliwa jest produkcja hormonów płciowych, kory nadnerczy i witaminy D, która jak wiemy, odpowiada za gospodarkę wapniowo-fosforową.

Co to jest frakcja LDL?

Jest to rodzaj lipoprotein (substancji tłuszczowo-białkowej), charakteryzujących się obecnością cholesterolu o małej gęstości. To tzw. „zły cholesterol”. W tych cząsteczkach znajduje się on w dużej ilości i ma małą otoczką białkową, dzięki czemu łatwo przechodzi do krwi. Krąży po organizmie i odkładają się w naczyniach krwonośnych, czego skutkiem jest tworzenie się blaszki miażdżycowej i zwapnień arterii. Dobrze gdy znajduje się on w granicach norm.

Co to jest frakcja HDL?

To lipoproteiny które mają mniej cholesterolu i posiadają większą otoczkę białkową, niż LDL. Cholesterol występujący w takiej cząsteczce, charakteryzuje się wysoką gęstością. On także przenika do krwiobiegu, ale nie odkłada się w naczyniach. Gdy spotyka na swojej drodze LDL, „zmiata” go i przyłącza do siebie. Taki „kompleks cholesterolowy” wędruje do wątroby. Tam z kolei zmienia się w kwasy tłuszczowe lub inne lipoproteiny. Ze względu na to, że HDL obniża poziom LDL, został nazwany „dobrym cholesterolem”.

Gdzie występuje cholesterol i w jakiej ilości?

Zawartość przedstawiono w gramach na 100 gram produktu spożywczego.

Smarowidła:

masło – 248

margaryna – 0

Produkty zwierzęce:

całe jajko – 600

żółtko jaja – 1790

cielęcina – 70

wieprzowina – 75

wołowina – 55

kurczak: noga – 83, pierś – 64

wątroba wieprzowa – 291

wątróbki drobiowe – 380

pasztet – 125

kaszanka -100

Jaka jest norma cholesterolu we krwi?

Cholesterol całkowity: > 120 a

LDL:

HDL: dla kobiet >40 mg/dl, dla mężczyzn >35 mg/dl

Więcej na temat cholesterolu:

Reklama

Cholesterole i trójglicerydy cz.2