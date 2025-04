Kiedy – szczególnie jesienią lub zimą – zaczyna męczyć nas kaszel i katar, mamy gorączkę, odczuwamy ból mięśni bądź gardła, zazwyczaj od razu zakładamy, że dopadła nas grypa. Tymczasem te objawy nie zawsze o niej świadczą, a mogą zwiastować coś znacznie gorszego.

Jeśli nie grypa, to co?

W okresie od 16 do 22 lutego 2018 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 269.682 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Mieliśmy też ostatnio w naszym kraju kilka przypadków śmiertelnych tej choroby. – czytamy w komunikacie Państwowego Zakładu Higieny.

Nie dziwne więc, że o grypie dużo się pisze i mówi. Niestety – jej objawy są często mylone z innymi, nieraz równie poważnymi (lub poważniejszymi) schorzeniami.

Grypę najczęściej mylimy z przeziębieniem lub infekcją bakteryjną. Ta ostatnia charakteryzuje się zielonym lub żółtym katarem oraz odkrztuszaniem wydzieliny spływającej z zatok, natomiast przeziębienie jest o wiele lżejszą chorobą niż grypa i wolniej się rozwija.

To tyle jeśli chodzi o raczej niegroźne dolegliwości. W galerii znajdziecie informacje na temat tych bardziej niebezpiecznych, które – bez odpowiedniego leczenia – mogą prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Warto je poznać, by móc je w porę zdiagnozować, idąc do lekarza. Szczególnie, jeśli objawy trwają kilka dni i nie mijają.

Powikłania przeziębienia i grypy – na co uważać?