Cholesterol „zły” i „dobry”

Potocznie cholesterolem określamy obecne w osoczu krwi lipoproteiny, czyli cząsteczki cholesterolu połączone z białkami. Nasza krew to przede wszystkim woda, w której substancje tłuszczowe, takie jak cholesterol nie rozpuszczają się. Dlatego cholesterol łączy się z rozpuszczalnymi w wodzie białkami. Najbardziej popularne są 2 rodzaje lipoprotein LDL i HDL.

Cholesterol przenoszony przez LDL (zwany cholesterolem LDL – „złym”) pochodzi przede wszystkim z pożywienia, jak również jest produkowany przez komórki wątroby. W pewnej ilości jest potrzebny do właściwego funkcjonowania naszego organizmu. Między innymi buduje błony komórkowe, jest niezbędny do produkcji niektórych hormonów, witaminy w skórze oraz kwasów żółciowych w wątrobie. Do wyżej wymienionych funkcji potrzebna jest jednak naprawdę bardzo mała ilość cholesterolu. Jeżeli jest go za dużo przenika do ścian naszych tętnic zapoczątkowując proces budowy blaszki miażdżycowej. Dlatego cholesterol LDL potocznie zwany jest „złym cholesterolem”.

Cholesterol przenoszony przez HDL (zwany cholesterolem HDL – „dobrym”) ma działanie odwrotne. W odróżnieniu od cząsteczek LDL, nie wbudowuje cholesterolu do ścian tętnic tylko zabiera go i przenosi do wątroby, a zatem wykazuje właściwości przeciwmiażdżycowe. Zazwyczaj słyszy się o nim w samych superlatywach i potocznie opisuje przymiotnikiem „dobry”.

Badając poziom cholesterolu we krwi, oznaczamy całkowite stężenie cholesterolu, jak również jego zawartość w cząsteczkach LDL i HDL, by zobaczyć czy jesteśmy narażeni na ryzyko zmian miażdżycowych.

Analiza wyników badań

Wybierając się do laboratorium diagnostycznego w celu zrobienia analiz krwi najlepiej zbadać poziom cholesterolu całkowitego, jak również jego frakcji, czyli cholesterolu LDL i HDL.

Po otrzymaniu wyników badań, najlepiej skonsultować się z lekarzem. Wstępną analizę można jednak przeprowadzić samemu. W tabelce przedstawione są prawidłowe wyniki badań (wg. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

Lipidy Stężenie

Cholesterol całkowity

Cholesterol LDL

Cholesterol HDL

Kobiety > 46 mg/dl

Mężczyźni > 40 mg/dl

Jeżeli wyniki odbiegają od podanych wyżej norm, powinniśmy przede wszystkim zmienić swój styl życia, a głównie sposób odżywiania. Znaczne przekroczenia bezpiecznych dla zdrowia poziomów lipoprotein wymagają czasem leczenia farmakologicznego. Za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia uznaje są wysokie stężenie cholesterolu LDL. Jeżeli jego wartość przekracza 160 mg/dl ryzyko miażdżycy jest bardzo duże.

Badanie poziomu cholesterolu we krwi pierwszy raz powinno się zrobić w dosyć wczesnym wieku tzn. około 20 roku życia i nawet, jeżeli wynik nie odbiega od normy, powtarzać badanie co około 5 lat.

