Fiolet gencjanowy to bardzo popularny specyfik stosowany do smarowania pęcherzy przy ospie. Charakterystyczną cechą płynu jest pozostawianie na skórze fioletowych plam. Stosowały go nasze babcie i mamy, dlatego chętnie używamy go również dzisiaj. Nie jest to jednak zalecany domowy sposób na ospę wietrzną.

Gencjana to roztwór o właściwościach antyseptycznych, który jest stosowany do odkażania skóry. W przypadku ospy ma osuszać pęcherzyki i zapobiegać zakażeniom. Efekt może być jednak odwrotny.

Są dwa powody odradzania stosowania gencjany na ospę. Po pierwsze zabarwienie skóry płynem sprawia, że trudniej zauważyć, jak goją się pęcherze. Łatwiej przeoczyć potencjalnie niebezpieczne zakażenie bakteryjne, a taki stan wymaga leczenia antybiotykiem. Po drugie przykrywanie zmian skórnych poprzez ograniczanie dostępu powietrza może zwiększać ryzyko zakażeń drobnoustrojami.

Nie tylko gencjana jest na cenzurowanym. Pediatrzy przestrzegają też przed stosowaniem różnego rodzaju smarowideł czy pudrów:

Przeczytaj też: Mity na temat ospy i półpaśca

Zamiast gencjany do odkażania zmian skórnych przy ospie polecane są inne preparaty, np. popularne środki na bazie oktenidyny. Oprócz skutecznego działania przeciwbakteryjnego mają jeszcze jedną korzyść: nie brudzą skóry i ubrań.

Kolejną metodą o działaniu odkażającym jest różowa kąpiel z nadmanganianem potasu (sposób równie stary jak stosowanie gencjany). Do wody w wannie należy dodać kilka kryształków nadmanganianu potasu tak, aby woda zyskała jasnoróżowy kolor, a następnie zanurzyć w niej ciało. Kryształki warto wcześniej dokładnie rozpuścić w szklance wody, ponieważ pozostawione w wannie drobinki będą powodować podrażnienie skóry.

Aby krostki prawidłowo się goiły, należy utrzymywać krótkie paznokcie u dziecka i dbać o higienę całego ciała (to mit, że w trakcie ospy nie można się kąpać). To ważna praktyka zapobiega zakażeniu krostek.

Na swędzenie można zastosować środki na bazie alantoiny, betainy, aloesu, mentolu, przeznaczone do używania w trakcie ospy, a także dostępne bez recepty maści lub żele przeciwhistaminowe (zawierające dimetynden).