Niektórzy polecają „wapno” na udar słoneczny. Czy słusznie? Udar słoneczny to bardzo niebezpieczny stan, zagrażający zdrowiu i życiu, w którym dochodzi do przegrzania organizmu i zaburzenia naturalnej zdolności regulowania temperatury wewnętrznej. To skutkuje podrażnieniem opon mózgowych i przekrwieniem mózgu. Pojawiają się objawy: gorączka, dreszcze, ból głowy, sucha i gorąca skóra, przyspieszone bicie serca, osłabienie, niepokój, silne pragnienie, dezorientacja, a nawet utrata przytomności. Sprawdź, co pomaga przy udarze słonecznym.

Wapń (Ca, calcium), nazywane niekiedy wapnem, ma ważne zadanie w organizmie. Jest podstawowym składnikiem budulcowym kości, zębów i paznokci. U dorosłych osób stanowi ok. 1,5% masy ciała. W organizmie człowieka:

jest budulcem kości,

pomaga przewodzić impulsy nerwowe,

wpływa na pracę serca,

wpływa na równowagę ciała,

bierze udział w przyswajaniu żelaza,

wpływa na działanie wielu enzymów, odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi, przemianę materii i inne funkcje organizmu.

Warto wiedzieć, że wapń, a dokładniej proporcja jonów wapnia do jonów sodu w podwzgórzu, bierze udział w regulacji temperatury organizmu. W przypadku zwiększenia ilości jonów wapnia ośrodek termoregulacji obniża temperaturę ciała. Nie oznacza to jednak, że należy przyjmować duże dawki tego pierwiastka, by obniżyć temperaturę. Zarówno jego nadmiar, jak i niedobór mogą szkodzić zdrowiu.

Udar słoneczny często występuje z nieprawidłowym stężeniem elektrolitów, głównie sodu i potasu, ale też wapnia. Towarzyszy mu niejednokrotnie rabdomioliza, czyli stan polegający na uszkodzeniu i rozpadzie tkanki mięśni szkieletowych oraz dostaniu się do krwi białek szkodliwych dla nerek. Rabdomioliza przebiega z nieprawidłowym (najpierw zbyt niskim, potem zbyt wysokim) stężeniem wapnia we krwi.

Każda osoba z udarem cieplnym powinna przebywać pod opieką medyczną. W trakcie hospitalizacji oceniane jest stężenie pierwiastków w organizmie (w tym wapnia), a ewentualne zaburzenia są leczone.

Jeśli chory jest świadomy, możemy mu samodzielnie podać napój z elektrolitami. Jednak przede wszystkim trzeba schładzać ciało i wezwać pomoc medyczną.

Jedną z dolegliwości związaną z kąpielami słonecznymi jest wysypka po opalaniu. Wapno do picia może ją złagodzić. Istnieją prace naukowe potwierdzające skuteczność wapnia w przypadku objawów, takich jak świąd skóry i wykwity skórne.

Chociaż sam temat stosowania preparatów wapnia na zmiany tego typu budzi wśród lekarzy kontrowersje. Stosowanie wapnia nie jest rekomendowaną przez lekarzy metodą leczenia wysypek, ale to nie oznacza, że nie działa. Wapno na alergię czy wysypki nie powinno być przyjmowane przez długi czas, a raczej doraźnie. Przeczytaj też: Wapno na alergię oraz więcej na temat uczulenia na słońce.

Najlepsze efekty leczenia udaru słonecznego przynosi schładzanie ciała i uzupełnianie płynów. Zanim chory otrzyma fachową pomoc medyczną, samodzielnie trzeba przenieść poszkodowanego w chłodne miejsce (do cienia, klimatyzowanego lub dobrze wentylowanego pomieszczenia), należy polewać go letnią (nie zimną!) wodą w wannie, przykładać chłodne okłady do ciała (do głowy, karku, pod pachy), jeśli osoba jest przytomna, podawać płyny (wodę, elektrolity do picia).

Podczas pobytu w szpitalu schładzanie organizmu i podawanie płynów jest kontynuowane. Dodatkowo podawane są leki w zależności od objawów i stanu organizmu, który jest na bieżąco monitorowany. Nie jest zalecane podawanie leków przeciwgorączkowych (jak paracetamol, ibuprofen).

Jeżeli podejrzewamy udar słoneczny, nigdy nie zostawiajmy poszkodowanej osoby samej. Najlepiej w zależności od stanu zdrowia albo przewieźć ją do szpitala, albo w poważniejszych przypadkach wezwać karetkę pogotowia.

