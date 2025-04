Wprowadzenie Ketonalu na rynek leków bez recepty nie przeszedł bez echa: przeciwnicy tego pomysłu długo ścierali się z jego zwolennikami, przekonując, że Polacy i bez tego nadużywają środków przeciwbólowych. Ketonal Active, bo tak nazywa się jego wersja dostępna bez przepisu lekarza, może być (i jest) reklamowany w mediach i zawiera mniejszą dawkę substancji czynnej. Czy jest bezpieczny dla zdrowia?

O czym warto pamiętać, gdy stosujemy leki bez recepty?

Od kiedy Ketonal jest dostępny bez recepty?



Od 1 października 2017 roku Ketonal 50 mg, który do tej pory można było kupić tylko z przepisu lekarza, jest dostępny bez recepty. Na tej zasadzie można go też już kupić w wielu krajach europejskich: Francji, Włoszech, Finlandii, Słowacji, Holandii i Estonii. Pozostałe dawki leku można nabyć tylko na receptę.

Czym jest Ketonal Active i kiedy się go stosuje?



Ketonal Active jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który stosuje się w przypadku wystąpienia lekkiego lub umiarkowanego bólu głowy lub bólów kostno-stawowych czy mięśniowych.

Zawiera substancję czynną – ketoprofen – i ma formę kapsułek. Nie jest refundowany. Możemy go kupić w opakowaniach liczących 10 lub 20 kapsułek w cenie odpowiednio: ok. 7,50 zł i 12,50 zł.

Decyzję o tym, że Ketonal będzie dostępny bez recepty, wydał Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Nr UR/ZD/0696/17). Nie zgadzała się z nią Komisja ds. Produktów Leczniczych, która uznała, że lek ten stosowany bez nadzoru lekarza może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Przyjmowanie leków – co zrobić, żeby było bezpieczne?

Jak powinno się dawkować Ketonal Active?



Ketonal Active można stosować u dorosłych i młodzieży powyżej 15. roku życia po 1 kapsułce co 8 godzin (nie częściej!). Należy go przyjmować w trakcie posiłków, popijając przynajmniej połową szklanki wody lub mleka.

Można jednocześnie przyjmować leki zobojętniające kwas solny w żołądku, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka szkodliwego działania ketoprofenu na przewód pokarmowy – czytamy w ulotce.

Trzeba dodać, że bez nadzoru lekarza Ketonal bez recepty można przyjmować nie dłużej niż przez 5 dni.

Czy Ketonal można łączyć z alkoholem?



Takie pytanie pojawia się często na forach internetowych. Odpowiedź brzmi: nie – jeśli przyjmujemy Ketonal, nie powinniśmy sięgać po alkohol. Takie połączenie może spowodować uszkodzenie błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wpływają na przewód pokarmowy człowieka?

Kto nie może stosować Ketonalu bez recepty?



Jak każdy lek, Ketonal Active nie jest dla każdego – w ulotce znajdziemy takie oto wyszczególnienie przeciwwskazań do jego stosowania:

- Występujące u pacjenta w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ ). U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych (patrz CHPL : punkt 4.8). - Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w CHPL w punkcie 6.1. - Trzeci trymestr ciąży (patrz CHPL : punkt 4.6). - Ciężka niewydolność serca. - Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. - Skaza krwotoczna. - Ciężka niewydolność nerek. - Ciężka niewydolność wątroby. - Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Czy Ketonal Active jest bezpieczny?



Tak, o ile – podobnie jak w przypadku innych leków – stosujemy go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. W niej zawarte są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące m.in. środków ostrożności, działań niepożądanych, dawkowania i przeciwwskazań.

Niepokój związany z wprowadzeniem na rynek Ketonalu bez recepty związany był (i jest) z tym, że Polacy rzadko kiedy czytają ulotki leków. Szacuje się, że robi to jedynie 15% pacjentów. Według przeciwników dołączania Ketonalu do leków OTC kupujemy i używamy za dużo nie tylko suplementów, ale też środków przeciwbólowych, które często łykane są niczym cukierki. Zamiast udać się do lekarza i zdiagnozować powód bólu, doraźnie maskujemy go tabletką. Problem ten systematycznie się pogłębia ze względu na starzenie się społeczeństwa.

Trzeba jednak zaznaczyć, że lek na receptę czy bez recepty wciąż jest lekiem. Ten bez recepty także musi spełniać określone standardy.

Nasze przepisy dokładnie określają cechy, które musi posiadać taki lek. Ważne jest przede wszystkim, aby nie stanowił bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, nie zawierał substancji, która może wymagać dalszych badań, nie wchodził w interakcje z powszechnie stosowanymi lekami, a stan chorobowy, jaki ma leczyć, był łatwo rozpoznawalny. Nie powinien też wywoływać nasilonych działań po przedawkowaniu lub reakcji nietypowych. I te wymagania Ketonal spełnia – komentował prof. Jacek Spławiński, specjalista w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Po Ketonal, podobnie jak i po inne leki przeciwbólowe, sięgajmy więc z rozwagą i bezwzględnie przed ich użyciem zapoznajmy się z załączoną ulotką!

