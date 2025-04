Najbardziej narażona na wszelkie zagrożenia jest skóra sucha. Jest ona pozbawiona naturalnej warstwy ochronnej, która izoluje ją od czynników zewnętrznych i zapobiega utracie wilgoci. To właśnie niedostatek wody jest dla niej największym zagrożeniem. Prowadzi on do degradacji włókien odpowiedzialnych za sprężystość i elastyczność skóry.

Niezwykle trudno jest utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Każdego dnia, w normalnych warunkach termicznych, odparowuje ze skóry od 400 do 700 ml wody. Słońce, klimatyzacja, używki, zła dieta - jest wiele czynników, które pogłębiają ten proces. Sucha skóra twarzy wymaga szczególnej uwagi i pielęgnacji.

Nieuszkodzona zewnętrzna warstwa - naskórek - zapewnia zdrowy wygląd i dobre samopoczucie. Naturalne substancje wiążące wodę w naskórku umożliwiają utrzymanie nawilżenia całej skóry, a naturalne lipidy ułatwiają utrzymanie stabilnej bariery i utrudniają utratę wilgoci.

Dardia Lipo Krem to preparat do skóry suchej - przeznaczony specjalnie do pielęgnacji twarzy, może być stosowany również wokół oczu. Jest bezpieczny dla dzieci i niemowląt.

Jest to mieszanina wodno-olejowa, zawierająca naturalne czynniki nawilżające: kwas mlekowy i glicerynę. Łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i daje skórze długotrwałe uczucie komfortu. Dardia odbudowuje naturalny płaszcz lipidowy, co zapewnia bardzo dobry efekt nawilżenia.

Dardia Lipo Krem zawiera tylko surowce najwyższej jakości, bez żadnych zbędnych dodatków, jak substancje zapachowe i konserwanty, które mogłyby działać uczulająco.



Stosowanie: Preparat można stosować w razie potrzeby, zwykle dwa razy dziennie po oczyszczeniu skóry. Szczególnie przydatny do stosowania na suchą, wrażliwą cerę, zwłaszcza na twarzy.



Sugerowana cena: opakowanie 50 ml. – ok. 35 zł.

Dostępna w aptekach na zamówienie.