To przezroczysty, szybko wysychający żel silikonowy przeznaczony jest do utrzymywania odpowiedniej wilgotności blizny oraz do zmniejszania, rozjaśniania i wygładzania blizn.

Dermabliz silikon:

- dzięki codziennej aplikacji spłaszcza blizny, łagodzi świąd skóry

- redukuje odbarwienie i dyskomfort

- tworzy na powierzchni skóry cienką, nieprzepuszczalną dla wody, niewidoczną błonę.

- wyraźnie zmniejsza stopień odbarwienia skóry, co potwierdziły badania.

To terapia I-go rzutu w poprawie blizn przerosłych oraz w celu zapobiegania nieprawidłowemu bliznowaceniu. Dermabliz silikon łatwo nakłada się na wszystkie obszary skóry w tym twarz, okolice stawów i zgięć oraz szybo wysycha pozostawiając niewidoczną błonę. Niewielką ilość żelu nałożyć na czystą, suchą skórę pokrytą bliznami, lekko wmasować. Na wyschniętą warstwę żelu można stosować kosmetyki.

Preparat należy stosować 2 razy dziennie, najlepiej przez minimum 4 tygodnie (najlepiej 3-4 mie

Blizna niechcianą pamiątką z wakacji?

Według badań 87% pytanych Polaków wskazało choć 1 bliznę, którą chcieliby zmniejszyć.

Wakacje sprzyjają zajęciom na świeżym powietrzu, ale również urazom. Gwałtowny upadek, rozcięta warga, pokaleczone ręce czy kolana – rany zagoją się w ciągu kilku dni, ale ślad może pozostać na całe życie. I na to medycyna szuka coraz skuteczniejszych środków.

Wytyczne Międzynarodowego Doradczego Zespołu Ekspertów ds. Leczenia Blizn z 2002 roku mówią, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Silikon to prosta, bezpieczna i efektywna metoda terapia pierwszego wyboru w leczeniu keloidów i blizn przerosłych. Jest dostępna w formie kremów, żeli, plastrów i sprayów.

Żele to najwygodniejsza, rekomendowana obecnie forma terapii silikonowej. Przezroczysty, szybko wysychający żel silikonowy tworzy na powierzchni skóry cienką, nieprzepuszczalną dla wody, niewidoczną błonę. Utrzymuje odpowiednią wilgotność blizny oraz zmniejsza, rozjaśnia i wygładza stwardniałą tkankę blizn. Przy codziennej aplikacji spłaszcza blizny, łagodzi świąd skóry i uczucie dyskomfortu oraz wyraźnie zmniejsza stopień odbarwienia skóry, co potwierdziły badania. Są dostępne na rynku żele silikonowe w różnych cenach jak np. Dermatix w cenie ok. 150 zł oraz Dermabliz silikon kosztujący zaledwie 30 zł. Oprócz silikonu zawierają inne dodatki mające wpływ na wygląd blizny. Co ważne leczenie należy zacząć odpowiednio wcześnie, aby blizna nie stała się pamiątką z wakacji na całe życie.

Tubka 15 g kosztuje ok. 30 zł