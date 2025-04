Odchudzając się trzeba przede wszystkim wyeliminować z diety źródła tłuszczu oraz produkty o jego wysokiej zawartości. Bezpieczna dla zdrowia, trwała i realistyczna utrata wagi powinna następować powoli. Lekarze i dietetycy rekomendują redukcję wagi nie większą niż ok. 0,5-1 kg tygodniowo. Dla optymalnego sukcesu zaleca się stosowanie preparatu wiążącego tłuszcze – formoline L112.

Czym jest formoline L112?

Jest to wyrób medyczny, który posiada wysoką zdolność wiązania tłuszczów. Dzięki właściwościom formoline L112 możemy jeść w miarę normalnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu dobowej dawki tłuszczu do 80 g. Po osiągnięciu docelowej wagi ciała można stosować formoline L112 również dla ustabilizowania masy ciała. Preparat jest efektywnym, dobrze przyswajanym oraz bezpiecznym środkiem terapeutycznym, zarówno w leczeniu krótko jak i długoterminowym.



Jak działa formoline L112?

Formoline L112 działa jak magnes - przyciąga i wiąże w układzie pokarmowym większość tłuszczów z pożywienia i usuwa je bez trawienia. Dzięki temu kalorie pochodzące z tłuszczów nie są liczone do bilansu energetycznego. Aby uzupełnić energię, organizm musi sięgnąć do własnych zapasów tłuszczu i spalić je, a to sprawia, że waga zmniejsza się. Preparat może być przyjmowany przez długi czas, nie jest wchłaniany do komórek i nie powoduje zaburzeń metabolizmu. Skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Zmniejszając dzienną ilość kalorii dzięki formoline L112 np. o 400 kcal, można zredukować ilość tłuszczu w organizmie o około 0,4 kg tygodniowo.

Wspomaga:

Leczenie nadwagi

Kontrolowanie wagi ciała

Zmniejszenie przyswajania cholesterolu z pożywienia

Efekty widoczne po ok. 3-4 tygodniach stosowania.

Cena w aptece 40 tabletek - ok. 80 PLN.

Cena w aptece 100 tabletek – ok. 159 PLN.

