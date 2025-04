Spis treści:

Mysimba to jeden z nielicznych leków na receptę przeznaczonych do redukcji wagi. Lek zawiera dwie substancje czynne: 7,2 mg naltreksonu oraz 78 mg bupropionu. Jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w Polsce. Główne składowe preparatu występują również jako oddzielne leki.

Bupropion należy do grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy. Jest to lek stosowany w leczeniu depresji i nikotynizmu. Naltrekson z kolei to analog kodeiny, odwrotny agonista receptorów opioidowych. Stosuje się go w terapii alkoholizmu oraz uzależnienia od opioidów. Obie substancje nie posiadają właściwości uzależniających.

Jak działa lek bupropion + naltrekson?



Nie jest znany dokładny mechanizm działania skojarzenia bupropion i naltrekson w leczeniu nadwagi, ale naukowcy uważają, że substancje czynne leku wpływają na części mózgu kontrolujące apetyt oraz odczuwanie przyjemności związanej z jedzeniem. W rezultacie osoba, która przyjmuje lek, ma mniejszy apetyt i nie ma potrzeby jedzenia takiej ilości pożywienia, jak wcześniej. Poza tym lek przyspiesza przemianę materii.

Wskazaniem do stosowania leku zawierającego bupropion i naltrekson jest kontrola masy ciała u osób dorosłych, które:

są otyłe (BMI: 30 lub więcej) lub

mają nadwagę (BMI między 27 a 30) i powikłania związane z masą ciała, takie jak cukrzyca, dyslipidemia lub nadciśnienie.

Lek wspomaga odchudzanie i powinien być stosowany w połączeniu z właściwą dietą (o zmniejszonej kaloryczności) oraz regularną aktywnością fizyczną.

Oblicz swoje BMI

Lek na odchudzanie należy przyjmować w trakcie posiłku lub bezpośrednio przed nim, połykając tabletkę w całości i popijając wodą. Zalecane dawkowanie to:

1. tydzień leczenia: 1 tabletka rano,

1 tabletka rano, 2. tydzień leczenia: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem,

1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem, 3. tydzień leczenia: 2 tabletki rano i 1 tabletka wieczorem,

2 tabletki rano i 1 tabletka wieczorem, od 4. tygodnia leczenia: 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Maksymalna dawka leku to 4 tabletki na dobę.

Skuteczność skojarzenia bupropion + naltrekson oceniono w 4 głównych badaniach z udziałem około 4 500 osób z otyłością lub nadwagą. U 13-22% osób przyjmujących Mysimbę osiągnięto obniżenie masy ciała o co najmniej 10%. W trzech badaniach średni spadek wagi wynosił od 3,7-5,7%. Skuteczność leczenia powinna być zweryfikowana po 16 tygodniach kuracji. Jeśli po tym czasie masa ciała nie zmniejszyła się o co najmniej 5%, to lek trzeba odstawić.

Możliwe skutki uboczne stosowania leku bupropion + naltrekson to:

nudności,

zaparcia,

wymioty,

ból brzucha,

zawroty głowy,

suchość w ustach,

odwodnienie,

drżenie,

zmęczenie,

wzmożona potliwość,

obniżona koncentracja,

zmniejszony apetyt,

wzrost ciśnienia tętniczego,

drgawki,

reakcja alergiczna,

bezsenność, lęk.

Zawarty w preparacie bupropion jest też lekiem przeciwdepresyjnym. W badaniach dowiedziono, że może zwiększać ryzyko samobójstwa u osób poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi. Nie odnotowano przypadków samobójstw w trakcie badań, jednak po wprowadzeniu leku na rynek zaważono zwiększoną liczbę zachowań samobójczych (w tym myśli samobójczych) niezależnie od wieku u osób stosujących połączenie bupropion + naltrekson.

Skojarzenie bupropion + naltrekson może wywoływać zawroty głowy, dlatego może negatywnie wpływać na prowadzenie pojazdów.

Chociaż większość dorosłych osób może przyjmować bezpiecznie bupropion + naltrekson, to istnieją przeciwskazania do stosowania leku:

wiek poniżej 18 lat,

wiek powyżej 75 lat,

ciąża i starania o dziecko,

karmienie piersią,

nadwrażliwość na składniki leku,

niewyrównane nadciśnienie tętnicze,

padaczka,

guz mózgu,

ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

ciężkie zaburzenia czynności nerek,

okres bezpośrednio po odstawieniu alkoholu u osoby uzależnionej,

okres bezpośrednio po odstawieniu benzodiazepin,

choroba afektywna dwubiegunowa,

przyjmowanie bupropionu lub naltreksonu w innym wskazaniu niż obniżenie masy ciała,

żarłoczność psychiczna lub jadłowstręt psychiczny — teraz lub w przeszłości,

uzależnienie od opioidów lub agonistów receptora opioidowego (np. metadonu),

przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO).

Pierwsze efekty leczenia powinny być widoczne stosunkowo szybko, bo po kilku tygodniach. Uważa się, że lek Mysimba jest skuteczny, jeżeli w ciągu 16 tygodni udało się obniżyć masę ciała o co najmniej 5%. Nie na każdego będzie działał i nie każdej osobie, która go przyjmuje, uda się zrzucić zbędne kilogramy. Warto wtedy rozważyć inne formy leczenia, np. zastrzyki na odchudzanie.

Kuracja odchudzająca w tym przypadku nie jest tania. Cena jednego opakowania leku Mysimba zawierającego 112 tabletek wynosi 400-700 zł. Jest to więc cena za miesięczną kurację po pierwszym miesiącu leczenia, kiedy dawka jest stopniowo zwiększana. Skojarzenie bupropion + naltrekson nie jest refundowane.

