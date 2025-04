Spis treści:

Zastrzyki na odchudzanie to grupa leków wydawanych na receptę stosowanych głównie do leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości. Należą do nich analogi GLP-1 (tzw. glutydy), takie jak:

semaglutyd (Ozempic),

liraglutyd (Saxenda, Victoza),

dulaglutyd (Trulicity).

Z dostępnych w Polsce analogów GLP-1 tylko jeden jest zrejestrowany do leczenia otyłości. Jest to Saxenda (liraglutyd). Jest to lek nierefundowany. Lekarz może jednak przepisać inny lek poza oficjalnymi wskazaniami (na tzw. zasadach off-label) w celu redukcji masy ciała u osób z insulinoopornością i nadwagą. Chodzi przede wszystkim o dostępny w Polsce semaglutyd (lek Ozempic), który pozytywnie wyróżnia się pod względem skuteczności w obniżaniu masy ciała, choć jest stosowany głównie u chorych na cukrzycę typu 2. Potencjał odchudzający ma również dulaglutyd (Trulicity).

Działanie zastrzyków polega na stymulowaniu uwalniania insuliny, hamowaniu wydzielania glukagonu, spowolnieniu opróżniania żołądka oraz zwiększeniu uczucia sytości po jedzeniu. Leki z tej grupy poprawiają glikemię, są pomocne w redukcji masy ciała, obniżeniu ciśnienia krwi i mają działanie kardioprotekcyjne.

Zastrzyki na odchudzanie to potoczna nazwa analogów GLP-1. Ich głównym przeznaczeniem jest walka z cukrzycą typu 2, a nie odchudzanie. Redukcja wagi to dodatkowe działanie tych środków, chociaż bardzo pożądane, również u diabetyków. Co ważne, jeśli już zastrzyki są przepisane w celach odchudzających, to przede wszystkim do leczenia otyłości, a nie pozbycia się kilku dodatkowych kilogramów.

Trzeba pamiętać, że wszystkie zastrzyki na odchudzanie powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza, wraz z dietą i regularną aktywnością fizyczną. Żaden z tych leków nie powinien być traktowany jako złoty środek na pozbycie się kilogramów lub wyleczenie cukrzycy typu 2.

Refundacją są objęte tylko dwa leki z grupy analogów GLP-1: Ozempic (semglutyd) oraz Trulicity (dulaglutyd). Leki wydawane są za odpłatnością 30% w określonych warunkach. W przypadku leku Ozempic cena po refundacji wynosi 107,32 zł za różne dawki:

0,25 mg; 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły,

0,5 mg; 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły,

1 mg; 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły.

Miesięczna kuracja lekiem Ozempic po refundacji wynosi zatem 107,32 zł. Miesięczna kuracja lekiem Trulicity jest tańsza - wynosi 68,98 zł. Dostępne są dawki:

1,5 mg/0,5 ml; 2 wstrzykiwacze półautomatyczne 0,5 ml,

3 mg/0,5 ml; 2 wstrzykiwacze półautomatyczne 0,5 ml,

4,5 mg/0,5 ml; 2 wstrzykiwacze półautomatyczne 0,5 ml.

Od niedawna obowiązują nowe kryteria kwalifikujące do refundacji leków z grupy analogów GLP-1. Wskazaniem do refundacji preparatów Ozempic (semglutyd) oraz Trulicity (dulaglutyd) jest cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa

albo

albo uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię

albo

albo obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze lub palenie tytoniu.

W powyższych przypadkach zastrzyki na odchudzanie są wydawane na receptę za odpłatnością 30%. Jeśli chory nie spełnia tych warunków, może kupić lek z pełną odpłatnością. Ceny w tym przypadku mogą się znacznie różnić w zależności od apteki.

W Polsce leki nierefundowane nie mają stałej ceny, dlatego zastrzyki na odchudzanie bez refundacji (z odpłatnością 100%) można kupić w cenach, które ustaliła apteka. Jeśli chodzi o popularny lek Ozempic, to ceny wahają się od ok. 640 zł do 1000 zł za miesięczną kurację. Kuracja 3-miesięczna może kosztować nawet 5 500 zł. Cena miesięcznej kuracji również popularnym lekiem Saxenda wynosi od ok. 370 zł wzwyż. Ceny leków nierefundowanych zależą od różnych czynników, m.in. od tego, jaką ilość leku kupiła dana apteka (bo od tego zależą ceny hurtowe). Wszystkie zastrzyki na odchudzanie są wydawane na receptę.

