Otyłość uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Jednym ze sposobów jej leczenia jest farmakoterapia. Lekiem na receptę przeznaczonym do redukcji masy ciała jest m.in. orlistat. Jak działa na odchudzanie?

Lek orlistat (tetrahydrolipostatyna) jest lekiem hamującym działanie enzymów w przewodzie pokarmowym (lipazy), dzięki czemu o około 30% zmniejsza wchłanianie tłuszczów przyjętych wraz z pożywieniem. Lek jest przyjmowany doustnie. Jest przeznaczony do stosowania u osób otyłych jednocześnie z umiarkowanie niskokaloryczną dietą.

Lek orlistat jest jednym z niewielu leków zarejestrowanych w Polsce do leczenia otyłości. Jest to jedyny lek na rynku, który powoduje tzw. biegunki tłuszczowe. Niestety pacjenci niechętnie stosują go właśnie ze względu na to działanie. Nie u każdej osoby będzie on też skuteczny

– mówi dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza, specjalista nefrologii i diabetologii, prowadząca konto diabetolog_nefrolog na Instagramie.