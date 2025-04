Spis treści:

Zastrzyki na odchudzanie to potoczne określenie leków z grupy analogów GLP-1. Są to leki stosowanie w leczeniu cukrzycy i otyłości. Ich działanie polega na naśladowaniu hormonu inkretynowego – glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), który jest uwalniany w jelicie po posiłku. W rezultacie dochodzi do zwiększania wydzielania insuliny, hamowania produkcji glukagonu i ograniczaniu uczucia głodu. Co bardzo ważne, leki te podnoszą insulinę tylko w przypadku zwiększonego stężenia glukozy, co sprawia, że nie powodują hipoglikemii (nadmiernego i niebezpiecznego spadku cukru). Analogi GLP-1 są skierowane przede wszystkim do chorych na cukrzycę typu 2, jednak ich ogromną zaletą jest to, że powodują istotny spadek wagi bez operacji.

Zalety stosowania leków z grupy analogów GLP-1:

Zastrzyki na odchudzanie stosowane zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami mają zdecydowanie więcej zalet niż wad. Leki w zastrzykach, które mają potencjał odchudzający, to przede wszystkim:

Nie wszystkie z nich przeznaczone są do leczenia otyłości. W Polsce tylko Saxenda może być oficjalnie stosowana w tym wskazaniu i nie jest to lek refundowany. Leki refundowane są przeznaczone tylko dla pacjentów z cukrzycą typu 2, BMI powyżej 30 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Barierą w powszechniejszym przepisywaniu tych preparatów pacjentom jest wysoka cena (przeczytaj: zastrzyki na odchudzanie – refundacja, cena).

Leki w zastrzykach z grupy analogów GLP-1 mają bardzo korzystny profil bezpieczeństwa. Prace naukowe dowodzą, że niemal nie mają wad i dokuczliwych skutków ubocznych, za to działają korzystnie na zdrowie, szczególnie na układ krążenia.

Początkowe badania z udziałem zwierząt sugerowały, że analogi GLP-1 mogą powodować choroby tarczycy oraz trzustki, kolejne badania jednak tego nie potwierdziły. Dzisiaj uznaje się, że ryzyko jest niskie. Niemniej u osób z zapaleniem trzustki zastrzyki na odchudzanie należy stosować bardzo ostrożnie.

Podczas terapii lekami na odchudzanie w zastrzykach trzeba też kontrolować stan nawodnienia organizmu, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko odwodnienia. Szczególnie gdy pojawiają się skutki uboczne w postaci biegunek lub wymiotów. Badania wskazywały też na zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju kamicy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego u osób stosujących te leki.

Istnieją też doniesienia, że przyjmowanie zastrzyków na odchudzanie może powodować postęp retinopatii, czyli uszkodzenia siatkówki oka. Jest to rzadka komplikacja, które może wystąpić u osób mających zmiany na dnie oka, u których szybkie obniżanie glukozy w organizmie jest niewskazane.

Zastrzyki na odchudzanie zyskały na popularności w ciągu ostatnich lat z powodu m.in. dużej skuteczności w obniżaniu masy ciała. Trzeba pamiętać, że nie są to preparaty przeznaczone dla osób zdrowych. Stosuje się je głównie w terapii cukrzycy typu 2 i otyłości. Analogi GLP-1 są przepisywane przez lekarza na recepcie, a rozpoczęcie kuracji powinno być poprzedzone badaniem lekarskim. Zastrzyków na odchudzanie nie stosuje się samodzielnie, lecz zawsze wraz ze zdrową dietą oraz regularnym wysiłkiem fizycznym. U osób zdrowych, które przyjmują lek, może dojść do rozregulowania gospodarki hormonalnej.

Zastrzyki na odchudzanie rzadko powodują poważne skutki uboczne. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są dolegliwości ze strony układu pokarmowego: biegunki, nudności i wymioty. Zwykle dolegliwości są łagodne i zapobiegać im może stopniowe, powolne zwiększanie dawki leku. Innym możliwym skutkiem ubocznym jest refluks. Pacjenci zgłaszali również bezsenność, zmęczenie, suchość w ustach, wzdęcia, odbijanie się. Objawy te występowały przede wszystkim na początku leczenia. Trzeba jednak pamiętać, że biegunki i wymioty mogą szybko doprowadzić do odwodnienia i w związku z tym przyjmowanie zastrzyków na odchudzanie wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem rozwinięcia ostrej niewydolności nerek. Do rzadkich możliwych skutków ubocznych należą reakcja uczuleniowa i tachykardia.

Preparatów z grupy analogów GLP-1 nie powinny przyjmować:

Na pewno nie powinny stosować ich osoby z niewielką nadwagą bez cukrzycy, które chcą zrzucić tylko kilka kilogramów. Terapia nie jest przeznaczona dla takiej grupy. Ostrożne podejście jest wskazane u pacjentów z zaburzeniem pracy nerek.