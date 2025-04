Czym właściwie jest kobiecość? Dzisiaj, kiedy dawno mamy już za sobą szok wywołany zjawiskiem metroseksualnych mężczyzn, wiemy, że wyróżnikiem kobiecości nie jest szczególna dbałość o piękne włosy, paznokcie i cerę, bo w tym płeć brzydsza właściwie już dorównała tej piękniejszej.

Kobiecość to delikatność i siła, wrażliwość i intuicja, ale też konieczność dbania w szczególny sposób o swoje zdrowie. To kobieta jest dobrym duchem, na którym spoczywa los całej rodziny; który musi myśleć o wszystkich domownikach i o każdego z nich dbać w indywidualny sposób. Dzieci powinny jeść dużo witamin i minerałów, aby zdrowo rosnąć, a dostarczać ich im należy w postaci urozmaiconych, ale i smacznych posiłków. Męża trzeba podstępem przekonać do odwiedzenia internisty i siłą zapisać na okresowe badania. O sobie kobiety często w natłoku zajęć zapominają. A kobiecy organizm jest działającym pod dyktando hormonów doskonale zaprogramowanym i funkcjonującym mechanizmem, który bardzo łatwo może ulec uszkodzeniu. Mężczyźni zazdroszczą kobietom właściwie tylko jednej rzeczy: tego, że mogą one wydawać na świat dzieci. Ten przywilej jednak przedstawicielki piękniejszej płci okupują ryzykiem zachorowania na specyficzne typowo kobiece choroby. Na szczęście naukowcy potrafią już wykorzystać drzemiące w naturze tajemnice w walce o silne strony kobiecości.

Indonal woman® to suplement diety stworzony z myślą o profilaktyce chorób zagrażających w szczególny sposób właśnie kobietom. Jego substancją czynną jest indol-3-karbinol, związek uzyskiwany w procesie ekstrakcji z roślin rodziny krzyżowych (Brassicaceae), do których należą: brokuły, kapusta, kalarepa, brukselka czy kalafior.

Naukowcy dowiedli, że wpływa on na metabolizm estrogenów, żeńskich hormonów płciowych, hamując produkcję tych jego składowych, które wykazują działania kancerogenne i genotoksyczne. Chroni również skutecznie delikatny kobiecy organizm przed toksynami trafiającymi do niego ze środowiska zewnętrznego. Neutralizuje je, bo ma zdolność blokowania receptorów komórek, do których mogłyby potencjalnie wniknąć toksyny, podejrzewane przez naukowców o działanie pronowotworowe. Indol-3-karbinol zawarty w preparacie Indonal woman® uczestniczy także w hamowaniu aktywności białek wirusa HPV, odpowiedzialnego m.in. za zachorowania na raka szyjki macicy. Przyczynia się też do obumierania komórek, które już zostały nowotworowo zmienione przez działanie wirusa HPV.

Opakowanie preparatu Indonal woman® zawierające 30 kapsułek kosztuje w aptece ok. 80 zł.