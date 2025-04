Jeden krok do zdrowych stóp

Okres wiosenno-letni to czas, kiedy stopy „wychodzą z ukrycia” – jest ciepło, zatem wszyscy chętnie odkrywamy nogi, nosimy przewiewne buty i sandały. Jeżeli mamy problemy ze stopami, teraz jest dobry moment, aby zwrócić na nie uwagę i podjąć radykalne kroki. Zadbane i zdrowe stopy przyciągają spojrzenia innych. Są ozdobą i można je swobodnie eksponować.

Skóra stóp jest delikatna i podatna na różne infekcje. Nadmierne pocenie się, otarcia i nieodpowiednia higiena sprzyjają ich rozwojowi. Częstą chorobą skóry stóp, dość powszechną ze względu na łatwość zakażenia, jest grzybica. Nie jest groźna, jeżeli zostanie szybko i skutecznie wyleczona. Zlekceważona i nie poddana odpowiedniej kuracji, może się rozwinąć i w konsekwencji przekształcić w schorzenie bardziej zaawansowane wymagające kompleksowego leczenia. Grzybica jest chorobą przewlekłą. Do całkowitego wyleczenia niezbędne jest dokładne wytępienie wszystkich komórek grzybiczych. Ważne jest aby zlikwidować ogniska zakażenia i zminimalizować ryzyko nawrotu. Dotychczas leczenie grzybicy stóp wymagało wiele czasu oraz poświęcenia. Systematyczność i regularność prowadzenia kuracji były warunkiem jej powodzenia. Jednak jak wynika z badan klinicznych, większość pacjentów nie stosuje się prawidłowo do zaleceń i przerywa kurację po zaniku pierwszych drażniących objawów, często przez lenistwo oraz zaniedbanie.

Specyfika grzybicy stóp

Objawy grzybicy stóp są na początku mało widoczne. Można nie zauważyć, że doszło do zakażenia. Infekcja grzybicza rozwija się stopniowo i sukcesywnie może przenosić się na kolejne miejsca na stopie. Na stopach zaatakowanych grzybicą, naskórek jest zaczerwieniony, łuszczy się i pęka. Proces rozpoczyna się najczęściej między palcami. Podeszwy stóp są wysuszone i zrogowaciałe. Potem dochodzą kolejne objawy jak swędzenie, pieczenie i nieświeży zapach.

Grzybicą stóp można się zarazić o każdej porze roku i właściwie w każdym miejscu. Choroba czai się wszędzie tam, gdzie zdejmujemy obuwie, a więc w sklepowej przymierzalni, na basenie, w klubie fitness, czy we własnym domu. Okazją do zakażenia może być chodzenie boso w klubie sportowym, wędrowanie po plaży, przymierzanie i pożyczanie butów (nawet jeśli mamy na nogach skarpetki). Siedliskiem grzybów mogą być również własne, źle dobrane buty – ciasne, mało przewiewne i wykonane ze sztucznego tworzywa.

Grzybica jest chorobą przewlekłą, często nawraca. Im wcześniej rozpoczniemy z nią walkę, tym lepiej. Do tej pory leczenie grzybicy stóp uważane było za uciążliwe i długotrwałe. Tymczasem jak zapewniają dermatolodzy, dzięki nowoczesnej formule dostępnego już w naszym kraju nowego leku przeciwgrzybiczego, kuracja może być nie tylko skuteczna, ale także prosta i łatwa w zastosowaniu. „Dla nas, lekarzy prowadzących leczenie, istotne jest systematyczne stosowanie się pacjentów do zaleceń terapeutycznych. Przy długotrwałej terapii wymagającej dwukrotnej w ciągu dnia aplikacji leku, przez okres do czterech tygodni, jest to istotny problem kliniczny. Dlatego też, duże nadzieje pokładane są w krótkiej terapii nowoczesnej.” – dodaje dermatolog profesor Jacek Szepietowski z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Po zakończeniu leczenia niezbędne jest stosowanie profilaktycznych zabiegów chroniących przed zakażeniem. Właściwa pielęgnacja i higiena to dokładne osuszanie stóp po kąpieli, szczególnie w przestrzeniach międzypalcowych, zwalczanie nadmiernej potliwości, masaże stóp, pedikiur i stosowanie różnego rodzaju kosmetyków i preparatów przeciwgrzybiczych. Paznokcie należy regularnie i równo obcinać swoimi własnymi nożyczkami, a skórki przy paznokciach delikatnie odsuwać ręcznikiem po kąpieli. Na koniec należy wmasować w stopy krem - odpowiednio dobrany kosmetyk do stóp, który nawilża, odżywia i pielęgnuje.