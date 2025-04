Spis treści:

Dla większości z nas połknięcie tabletki jest czymś tak oczywistym, jak wypicie łyka wody czy ugryzienie jabłka. Są jednak osoby, które mają z tą czynnością nie lada problem. Przyczyny kłopotów z połknięciem tabletki mogą być różne:

Doktor Walter Haefeli, farmakolog kliniczny, który na Uniwersytecie w Heidelbergu prowadził badania dotyczące tego zagadnienia, uważa, że aż 10% populacji ma trudności z połykaniem przepisanych leków. Obawa przed połknięciem tabletki w skrajnych przypadkach doprowadza do tego, że pacjenci ich nie zażywają lub robią to nieregularnie.

Nie należy kruszyć tabletki lub otwierać kapsułki przed połknięciem, ponieważ może skutkować nieprawidłowym działaniem leku, a nawet pojawieniem się działań niepożądanych. Zespół doktora Haefeli, zaniepokojony takim stanem rzeczy, opracował dwie metody, które znacznie ułatwiają połykanie leków.

Aby połknąć tabletkę, najlepiej jest wlać do plastikowej butelki 20 ml wody (tyle, ile mieści się na stołowej łyżce), położyć lek na języku, zacisnąć dobrze usta wokół korka i wyssać płyn ze środka uważając, by do jamy ustnej nie dostało się powietrze. W ten sposób w butelce wytworzy się podciśnienie (opakowanie zgniecie się). Naukowcy są zdania, że ta metoda zwiększa szansę na prawidłowe połknięcie tabletki aż o 60% w porównaniu do tradycyjnego jej popijania.

Aby połknąć tabletkę, można też postępować według instrukcji:

Połóż tabletkę w ustach (ale nie rzucaj tabletki na tył języka!). Weź łyk wody. Pochyl się lekko do przodu w trakcie przełykania (nie odchylaj się do tyłu - to utrudni połykanie).

Można też poćwiczyć przez połknięciem tabletki przełykanie małych kęsów jedzenia, np. niewielkiego kawałka chleba.

Uwaga: Jeśli masz w ogóle problemy z przełykaniem jedzenia lub napojów, zgłoś się do lekarza i nie zmuszaj się do połknięcia tabletki, ponieważ możesz się zakrztusić. Najpierw warto znaleźć przyczynę problemu z przełykaniem i poszukać sposobu leczenia.

Co zrobić, jeśli nie możesz połknąć tabletki?

Jeśli połknięcie tabletki jest niemożliwe, poradź się farmaceuty lub lekarza pierwszego kontaktu. Możesz otrzymać inną postać leku, która będzie łatwiejsza w przyjmowaniu, np. w formie tabletki rozpuszczalnej w wodzie lub syropu. Czasami jest dozwolone kruszenie tabletki, dlatego warto o to dopytać lekarza lub farmaceutę. Jednak decyzji o takim przyjmowaniu leku nie należy podejmować samodzielnie.

Połknięcie kapsułki powinno się odbywać inaczej – jest ona bowiem lekka i unosi się na wodzie, kluczem do sukcesu jest zatem odpowiednie jej ustawienie do połknięcia. Jak to zrobić? Kapsułkę trzeba umieścić na języku, wziąć łyk wody, pochylić podbródek w dół w kierunku klatki piersiowej i połknąć lek. Ten sposób, zgodnie z badaniami, jest o 88% bardziej skuteczny niż zwyczajne popijanie kapsułek.

Na rynku dostępne są też specjalne preparaty, które ułatwiają połykanie tabletek. Najczęściej mają one postać żelu bądź specjalnego płynu, który wylewamy na łyżkę i połykamy wraz z lekiem. Produkt nadaje dodatkowy poślizg, a jednocześnie nie wchodzi w interakcje. Przykładami takich dostępnych w aptekach preparatów jest QuickŁyk i Gloup.

Pamiętajmy, że ważne jest to, czym popijamy leki. Wybrany napój może wpłynąć na działanie leku. Poza wyżej wymienionymi żelami, na ogół najlepiej popijać tabletki przegotowaną wodą. Nie powinniśmy używać do tego mleka, wody wysokozmineralizowanej, kawy czy herbaty. Większości tabletek nie powinno się też dzielić ani kruszyć.

