Ibuprofen (łac. Ibuprofenum) jest to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Jest stosowany w leczeniu infekcji, gorączki, bólu głowy, bólu stawów i mięśni, zębów, a także przy bólach menstruacyjnych. Przyjmują go również pacjenci z chorobami przewlekłymi ze zmianami zapalnymi, np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów lub innych chorobach reumatycznych.

Ibuprofen występuje pod różnymi nazwami handlowymi, np. Ibuprom, Nurofen, Brufen, Ibufen, Babyfen. Jest też składnikiem produktów złożonych, takich jak: Metafen, Acatar Zatoki, Kidofen Duo, APAP Intense.

Nie ma aktualnie dowodów na to, że ibuprofen może w jakikolwiek sposób pogarszać stan chorych na COVID-19. Może być stosowany w leczeniu zakażenia koronawirusem. Mimo pojawienia się na początku pandemii doniesień o tym, że ibuprofen może działać szkodliwie na przebieg COVID-19, późniejsze badania obejmujące duże grupy osób zakażonych nie potwierdziły tej informacji.

Wiodące organizacje medyczne, takie jak CDC, zalecają przyjmowanie paracetamolu lub ibuprofenu w celu zmniejszenia gorączki podczas leczenia COVID-19 w warunkach domowych.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że brakuje dowodów na to, aby przyjmowanie ibuprofenu w trakcie zakażenia koronawirusem wywoływało jakiekolwiek dodatkowe skutki uboczne, czy zwiększało ryzyko zgonu.

Ibuprofen jest jednak lekiem, który może wywoływać działania niepożądane. Niezależnie od tego, po co się go stosuje. Nie jest też przeznaczony dla każdego. Przyjmowania ibuprofenu powinny unikać osoby z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz ze skazą krwotoczną. Ostrożność jest wskazana u osób z astmą oskrzelową, dzieci poniżej 12. roku życia, chorych na niewydolność nerek wątroby lub serca.

Z badań wynika, że ibuprofen nie pogarsza przebiegu COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadziła analizę 73 badań klinicznych dotyczących stosowania NLPZ u osób z koronawirusem – nie znaleziono związku między przyjmowaniem leków z tej grupy a poważnymi powikłaniami, wydłużeniem choroby czy zgonami.

Inne badanie opublikowane w The Lancet Rheumatology, w którym analizowano dane dotyczące ponad 70 000 osób, również nie potwierdziło związku stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych z większym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 lub zgonu.

Naukowcy nie odpowiadają, który z leków z grupy NLPZ, oprócz ibuprofenu, mógłby być mniej lub bardziej skuteczny. Ibuprofen jest jednym z najpopularniejszych farmaceutyków i obok paracetamolu najczęściej polecanym w leczeniu łagodnej postaci zakażenia koronawirusem.

Ibuprofen może być stosowany po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 po to, aby łagodzić objawy, takie jak ból ręki, mięśni lub stawów czy gorączka. Należy wcześniej skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre osoby z powodów zdrowotnych mogą wymagać innego postępowania. CDC odradza przyjmowanie ibuprofenu przed szczepieniem przeciwko COVID-19.

W ramach aktualnych wytycznych zaleca się stosowanie leków przeciwgorączkowych: albo z grupy NLPZ albo paracetamolu, szczególnie w przypadku, kiedy gorączka przekracza 38,5°C. Jeśli samopoczucie chorego jest złe, przy niższej gorączce i bólu można sięgnąć po lek przeciwgorączkowy.

Ibuprofen i paracetamol warto stosować naprzemiennie, dzięki czemu ryzyko przedawkowania którejkolwiek z substancji jest mniejsze. Trzeba pamiętać, że dozwolona dobowa dawka paracetamolu dla osoby dorosłej to 4 g. Z kolei dopuszczalna dawka dobowa ibuprofenu dla osoby dorosłej wynosi 1200 mg w podzielonych dawkach.

W leczeniu bardzo ważne jest też przyjmowanie dużej ilości płynów (nie mniej niż 2 litry na dobę). Na nasilony suchy kaszel można stosować leki przeciwkaszlowe. Przy bardzo ciężkim kaszlu dopuszczalne są preparaty z kodeiną. Przeczytaj więcej: COVID-19 a kaszel – co oznacza i jak leczyć?

Ważnym zaleceniem dotyczącym leczenia COVID-19 w warunkach domowych jest odpoczynek. Najlepiej pozostać w łóżku, nie przemęczać się, nie podejmować żadnych aktywności, po to, aby dać organizmowi siłę do zwalczania wirusa.

Ciąża to wyjątkowy czas, który rządzi się swoimi prawami. Przyjmowanie jakichkolwiek leków w tym okresie powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Jeśli już konieczne jest zastosowanie leku, to kuracja powinna trwać możliwie najkrócej. W leczeniu infekcji wirusowych w ciąży zalecane są przede wszystkim domowe sposoby i naturalne środki. Nie zawsze jednak jest to możliwe.

Stosowanie ibuprofenu w ciąży ma ograniczenia. Leku nie należy przyjmować w III trymestrze ciąży – może powodować przedwczesny poród, dłuższy czas trwania ciąży, zarośnięcie przewodu tętniczego, upośledzenie pracy nerek, zmniejszenie ilości płynu owodniowego i inne konsekwencje. Ibuprofenu lepiej unikać też w I trymestrze ciąży. W II trymestrze jest względnie bezpieczny. Wśród leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, za najbezpieczniejszy dla kobiet ciężarnych uważa się paracetamol.