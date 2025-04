Spis treści:

Amantadyna jest lekiem znanym od dawna. Zaczęła być stosowana w 1969 roku w leczeniu ruchów mimowolnych, następnie w psychiatrii oraz neurologii, głównie w chorobie Parkinsona.

Lek został zatwierdzony w 1976 roku przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) również do leczenia i profilaktyki grypy typu A. Amantadyna była szeroko stosowana w tym celu w latach 1996–2009. Aktualnie podaje się ją przede wszystkim pacjentom z chorobą Parkinsona oraz stwardnieniem rozsianym.

Amantadyna jest lekiem wydawanym na podstawie recepty i powinna być stosowana pod kontrolą lekarza. W Polsce dostępne są dwa preparaty z amantadyną: Viregyt K oraz Amantix.

Amantadyna przyjmowana jest doustnie. Normalna zalecana dawka dla osoby dorosłej przy zakażeniu wirusowym to 1 kapsułka 100 mg dwa razy dziennie przez 14 dni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 300 mg.

Należy wspomnieć, że amantadynę można przedawkować. Zgłoszona najniższa dawka śmiertelna wynosi 2 gramy. To informacja ważna zwłaszcza dla bezpieczeństwa osób ciężko chorych.

Okres półtrwania leku – czyli czas, w którym jego stężenie w organizmie zmniejszy się do połowy wartości początkowej – może się znacznie wydłużyć u osób z niewydolnością nerek, nawet do 14 dni. W normalnych okolicznościach okres półtrwania amantadyny wynosi 10-14 godzin.

Amantadyna nie jest lekiem, który można stosować bez ograniczeń. Nie może być podawany w przypadku:

Amantadyna może wywoływać działania niepożądane. Wymienia się najczęściej:

Amantadyna zyskała rozgłos za sprawą doniesień lekarzy o jej korzystnym wpływie na stan pacjentów z COVID-19.

W Polsce jej zastosowanie nagłośnił szczególnie lekarz z Przemyśla, dr Włodzimierz Bodnar, który niemal od początku pandemii prowadzi terapię amantadyną ze wskazań pozarejestracyjnych u zakażonych koronawirusem. Jego zdaniem, o czym informował za pośrednictwem mediów, amantadyna pozwala osiągnąć spektakularne wyniki w leczeniu COVID-19. Pacjenci przechodzili chorobę łagodnie, co lekarz zaobserwował na kilku tysiącach przypadków.

Działanie amantadyny w terapii COVID-19 opisali też inni lekarze. W 2020 roku zespół kierowany przez prof. Konrada Rejdaka, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opublikował wyniki badania, które wskazało, że pacjenci z chorobami neurologicznymi leczeni amantadyną i zakażeni koronawirusem bardzo łagodnie przechodzili chorobę.

Działanie terapeutyczne amantadyny opiera się najprawdopodobniej na kilku mechanizmach. Jednym z nich jest zahamowanie namnażania koronawirusa i ograniczenie jego wniknięcia do komórek. Lekarze zauważają również, że lek może zapobiegać powikłaniom neurologicznym choroby, zmniejszać uczucie zmęczenia, a także poprawiać odpowiedź na niedotlenienie i podwyższone ciśnienie parcjalne CO 2 – związane z pogorszeniem stanu chorych na COVID-19.

Jest jeden ważny warunek skuteczności amantadyny w leczeniu zakażenia koronawirusem. Lek powinien być podany jak najwcześniej, nawet przy samym podejrzeniu zakażenia koronawirusem (przed wynikiem testu). A już na pewno powinien być podany przed wystąpieniem zespołu ostrej niewydolności oddechowej.

W kwietniu 2021 rozpoczęły się polskie badania kliniczne amantadyny pod kątem skuteczności w leczeniu COVID-19. Dotychczas na świecie nie przeprowadzono takich badań. Zakwalifikowano kilka ośrodków, w których lekarze będą leczyć pacjentów amantadyną na potrzeby analizy. To:

Nad testami czuwa Agencja Badań Medycznych. Wyniki poznamy najwcześniej za kilka miesięcy.

