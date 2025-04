Ile razy w reklamach słyszeliśmy zdanie: „Lek niewłaściwie stosowany może stanowić zagrożenie dla twojego życia i zdrowia"? Powtarzane wielokrotnie tak nam się osłuchało, że nie zwracamy już na nie uwagi. Tymczasem owo „niewłaściwe stosowanie" obejmuje także łączenie leku z innymi. Jakie połączenia mogą więc być groźne?

Dwa lub więcej leków naraz



Inny lek od internisty, inny od neurologa i diabetologa… Każdy z nich na coś innego, ale razem mogą stanowić groźną dla zdrowia mieszankę. Dlatego powinniśmy informować lekarza o lekach, jakie zażywamy, zanim dołączymy do nich kolejny. Leków nie warto też mieszać na własną rękę.

Nie powinno się na przykład zażywać jednocześnie ibuprofenu i kwasu acetylosalicylowego. Warto przy tym dodać, że są to substancje czynne, które znajdziemy w wielu lekach. Przed zażyciem danego preparatu i zanim dołączymy do niego inny powinniśmy więc przeczytać dołączoną do opakowania ulotkę.

Mitem jest też, że preparaty ziołowe można bez przeszkód łączyć z lekami. To, że coś jest naturalne, nie oznacza, że nie może wchodzić w groźne interakcje. Leków nie wolno też łączyć z alkoholem.

Inne przykłady groźnych połączeń:

leki na alergię: środki zawierające ketokonazol i lek zawierający rupatadinum; feksofenadyna i środki z magnezem i glinem;

lek na wrzody jelita grubego zawierający prednizon i paracetamol/atropina/leki przeciwzakrzepowe;

żeń-szeń i leki przeciwcukrzycowe lub warafaryna;

echinacea i statyny;

ginko-biloby i aspiryna lub warafaryna;

leki przeciwzapalne i leki przeciwpadaczkowe i przeciwzakrzepowe.

