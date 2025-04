„Przychodzi baba do lekarza i…” – tak zaczyna się wiele dowcipów, które w rozbawieniu powtarzamy w rozmowach. Baba z kawałów może i jest śmieszna, ale równie dobrze moglibyśmy podobne żarty rozpoczynać zdaniem „Przychodzi pacjent do apteki…”, bo my – pacjenci – bywamy naprawdę zabawni. Zwykle przez przypadek.

Cudokremy i inne szerszenie

Apteka, tłum ludzi. Stoję w kolejce, przede mną starsza pani. Niemrawo rozglądamy się na boki, w milczeniu przyglądamy się wystawionym na półkach lekom, środkom na ból głowy, przeczyszczenie, wypadanie włosów, wzmocnienie paznokci i czego jeszcze dusza zapragnie. „Ogonek” powoli przesuwa się do przodu, staruszka podchodzi do okienka: „Dzień dobry”, „Dzień dobry” – odpowiada młoda farmaceutka i pyta, w czym pomóc. „Chciałabym taki lek na uspokojenie, tylko zapomniałam nazwy, ale te tabletki były niebieskie… jak mi pani pokaże różne inne to na pewno sobie przypomnę, które to były”.

Pacjenci, którzy chcą kupić konkretny środek, ale nie znają jego nazwy, to wręcz plaga w aptekach – i może nie ma się co dziwić, w końcu nazwy niektórych leków składają się z kilkunastu sylab albo są na tyle abstrakcyjne, że zwykle trudno je zapamiętać.

Przykładem może być Haloperidol często przekręcany na „Halopierdol” albo „Halopopierdol” czy – mój ulubiony przykład – Espumisan określany jako „Ekshumisan”.

Czasem jednak przekręcamy też (wydawałoby się) proste nazwy leków i preparatów. Legendą są już historie pacjentów – podobno wielu – którzy zamiast o mleko Bebilon proszą o mleko… Debilon. Albo na Apap mówią „up-up”, a na Sudokrem – cudokrem (albo sutek krem).

Problemem jest też nazewnictwo medyczne (test przeciwciążowy zamiast ciążowego, badania planetarne zamiast prenatalnych, stoperan do uszu zamiast stoperów) oraz nazwy ziół (szerszeń zamiast żeń-szenia czy kazierodka lub – o zgrozo! – nasienie koziorożca zamiast kozieradki).

Trudne nazwy schorzeń

Mylą się nie tylko pacjenci, ale i lekarze. Przemęczeni i często zniechęceni papierkową robotą, którą muszą się zajmować, przepisują nieraz leki nieistniejące (faktyczna sytuacja jednej z naszych redaktorek!) lub o przekręconych nazwach (na przykład pacjent – zamiast tabletek na ból gardła Tantum Verde – otrzymał Tantum Rosa, czyli… lek na grzybicę pochwy).

Mylimy nie tylko nazwy leków, ale też schorzeń. Przykład? „Poproszę krem na atomowe zapalenie skóry”. Chodziło oczywiście o atopowe.

Pacjent: Syrop na rzeżączkę poproszę. Farmaceuta: ????????? Na co???? P: no przeca mówię, że na rzeżączkę. F: Proszę Pana ale to poważna choroba, tego nie leczy się syropem, proszę iść do lekarza. P: Jaka tam poważna – kaszlę trochę i mi w gardle rzędzi (historia z sieci)

Z uśmiechem przeczytałam też w sieci historię pana, który uparcie twierdził, że ma problemy z łechtaczką w kolanie. Dopiero po chwili okazało się, że chodziło o łękotkę. Albo panu (czyżby mężczyznom częściej zdarzały się językowe lapsusy?!), który zamiast o maść na halluksy poprosił o maść na… fallusy. Ech, drobna pomyłka.

Z fallusami wiąże się zresztą wiele zabawnych historii. Na przykład ta, w której młody chłopak prosi farmaceutkę o prezerwatywy. Ta pyta: „Duże czy małe”, mając na myśli wielkość opakowania, czyli ilość sztuk w pudełku. Na to zawstydzony młodzik odpowiada: „No, szału nie ma…”.

Moja siostra chciała kiedyś kupić tabletki cholinex a że zapomniała nazwy to poprosiła o coś do ssania na „h” (historia z sieci)

Masz problemy z połykaniem tabletek? zobacz jak robić to prawidłowo!

Gra skojarzeń

Żeby zapamiętać nazwę leku, próbujemy czasem skojarzyć ją z czymś prostszym. Farmaceuci mają przez to twardy orzech do zgryzienia, gdy przychodzi im zmierzyć się z przedziwnymi zagadkami serwowanymi przez zdezorientowanych pacjentów. Przykład? „Poproszę ten lek, co ma idiotę w nazwie”, „Ale jaki?”, „No ten… Duspatalin Retard”.

Ja niedawno słyszałam w aptece jak facet pytał po ile jest… doberman (stoperan). Farmaceutka zrobiła oczy i pyta gościa „co Pan chce”? No doberman chce. Farmaceutka mówi, ze doberman to pies, a facet wypalił: „no wie Pani, sraczki nie mogę powstrzymać!!” – napisała jedna z internautek.

Musiałam swego czasu nabyć lek, którego nazwy zapomniałam, bo za bardzo kojarzył mi się z powieścią Tolkiena… a więc okazało się, że to nie Silmarillion, tylko Sylimarol – napisała inna.

Zdarza się, że farmaceuci, przyzwyczajeni już do dziwactw i przekręcania skomplikowanych nazw, sami wywołują zabawne sytuacje. Są też podejrzliwi i dopytują, czy na pewno dobrze zrozumieli intencje pacjentów. Nieraz też mają dość ich nietypowych pomysłów. Przykład: farmaceutka, poproszona przez młodego chłopaka o podanie środka, który „zamieni tłuszcz w mięśnie”, poleciła mu… jazdę na rowerze. Złośliwie, ale przecież racjonalnie i z korzyścią dla pacjenta!

Moja mama poszła do apteki i poprosiła o krem na klimatyzację. Farmaceutka była bardzo zdziwiona i mówi „chyba na klimakterium?”. Mama popatrzyła na nią, uśmiechnęła się i spokojnie odpowiedziała: „nie proszę pani. Wiem co mówię. Mam klimatyzację w pracy i strasznie mi skóra wysycha. Poproszę więc krem na klimatyzację” (historia z sieci)

Problemem jest nie tylko nazewnictwo – w internecie do dziś krąży screen z jednego forum internetowego dla rodziców, na którym młoda mama pyta, czy może podać dziecku czopek inaczej niż doodbytniczo.

Z czopkami zresztą też wiąże się wiele historii. Słyszałam o pani, która poprosiła w aptece „o ciut mniejsze czopki”, bo nie może ich połknąć i „zawsze jej się po nich odbija mydlinami”.

Jeśli te przykłady – podobnie jak nas w redakcji – was rozbawiły, to pamiętajcie, że w zasadzie śmiejemy się sami z siebie. Kto bowiem nie przekręcił nigdy żadnej nazwy leku, suplementu ani schorzenia, niech pierwszy rzuci kamieniem :)

