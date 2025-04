O odkładanie się tkanki tłuszczowej najłatwiej przy nieodpowiedniej diecie i biernym trybie życia. Szanse wzrastają wraz z wiekiem – organizm zaczyna wytwarzać więcej insuliny, by utrzymać odpowiednie stężenie glukozy. Do tycia mogą przyczyniać się również niektóre lekarstwa. Zdaniem eksperta, warto wówczas pamiętać o kluczowej zasadzie.

– Nigdy nie można samodzielnie ograniczać przyjmowanie leków lub przerywać leczenia – mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, internista, pulmonolog w Klinice Demeter w Warszawie. – Zawsze możemy jednak zwrócić się z zapytaniem do lekarza o ewentualne wprowadzenie zmian w leczeniu.

Leki, które powodują tycie



Tycie mogą powodować leki na astmę. Obecne w nich kortykosteroidy często zaostrzają apetyt i zatrzymują wodę w organizmie. Ten składnik może być także obecny w niektórych lekach dla alergików, jednak jeśli przyjmujemy takie medykamenty okresowo (na alergie sezonowe), nie powinny wpływać na wagę.

Również osoby, które przyjmują leki uspakajające i neuroleptyczne (stosowane przy schizofrenii) mogą po pewnym czasie zaobserwować przybycie kilku dodatkowych kilogramów. Takie medykamenty spowalniają niektóre funkcje w organizmie, w tym między innymi przemianę materii.

Problem może się również pojawić przy nadczynności tarczycy. Pacjentowi podaje się wówczas hormony tarczycy. Zwalniają one metabolizm, co powoduje przyrost wagi jako efekt leczenia.

Porozmawiaj z lekarzem



Co z tabletkami antykoncepcyjnymi, które również stosuje się w leczeniu zaburzeń hormonalnych?

– Niektóre środki rzeczywiście mogą sprzyjać odkładaniu tkanki tłuszczowej i zatrzymywać wodę w organizmie. To najczęściej kwestia indywidualna, dlatego pacjentka powinna obserwować reakcje swojego ciała – mówi lek. med. Zbigniew Cierpisz, ginekolog w Klinice Demeter w Warszawie. – Gdy kobieta zauważy, że tyje, może skontaktować się z ginekologiem, który zmieni tabletki na niepowodujące odkładania tkanki tłuszczowej.

Jak sobie radzić?



Przyjmowaniu takich leków powinien towarzyszyć zdrowy tryb życia. Należy być pod opieką lekarza i dietetyka, którzy wspólnie ustalą indywidualne zalecenia.

– Polecam częstsze, ale mniejsze posiłki bogate w warzywa. Dzięki temu łatwiej zapanujemy nad apetytem – mówi Katarzyna Uścińska, dietetyk Kliniki Demeter w Warszawie. – Wiele daje rezygnacja z soli i zastąpienie jej zamiennikami. Do dań mięsnych i warzywnych warto wybrać bazylię. Robiąc marynaty, wybierzmy tymianek, do zup, sosów i sałatek lubczyk, a do drobiu – melisę. Dodatkowo zachęcam do wycofania z diety słodyczy oraz wszelkich gotowych produktów, które bardzo często zawierają szkodliwe dodatki wywołujące niepożądane efekty (na przykład u osób z alergią) i są źródłem dodatkowych kalorii. Warto również postawić na aktywność fizyczną. Bez względu na to, jaki sport wybierzemy, ważne, żeby uprawiać go systematycznie. Trzeba jednocześnie pamiętać, że żywność może zupełnie zmienić metabolizm, wchłanianie czy wydalanie z organizmu przyjmowanych leków oraz o bardzo negatywnym wpływie nikotyny i alkoholu na działanie farmaceutyków.

Tekst stworzony dla Zdrowie.wieszjak przez ekspertów Kliniki Demeter.