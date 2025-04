Jechać czy nie?

Wiadomo, że nie wolno prowadzić po alkoholu, który zaburza naszą świadomość, spowalnia ruchy i reakcję, wyklucza prowadzenie pojazdu. A co z lekami? Przecież niektóre z nich również wpływają na nasze zachowanie, samopoczucie i koncentrację. Na szczęście wiemy, które z nich mogą być groźne dla kierowcy i jego pasażerów. Co prawo mówi o zażywaniu leków przez kierowców? Przy jakich chorobach i lekach niewolno wsiadać za kółko? Tego wszystkiego dowiesz się z artykułu "Panie doktorze, czy mogę jechać?".

Sprawdź: Panie doktorze, czy mogę jechać?

Depresja zza kółka

Senność, zaburzenia widzenia i omamy to tylko niektóre symptomy zażywania leków uspokajających i przeciwdepresyjnych. Z tego powodu ich zażywanie przez kierowców powinno być wykluczone. Co więcej, substancje w nich zawarte mogą wchodzić w interakcje z pożywieniem i innymi lekami i w ten sposób powodować rozmaite konsekwencje dla zdrowia i zachowania kierowcy. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu "Leki uspokajające i przeciwdepresyjne nie dla kierowców".

Sprawdź: Leki uspokajające i przeciwdepresyjne nie dla kierowców

Leki czy narkotyki?

Oczywiście nie zakładamy, że któryś z naszych czytelników wsiadłby za kółko po zażyciu alkoholu czy narkotyków. Warto jednak wiedzieć, że niektóre leki w organizmie mogą przekształcić się w substancje psychoaktywne. Patrol policji, który zatrzyma takiego kierowcę, może mieć podejrzenia co do tego, że przed jazdą zażył on jedną z niedozwolonych substancji... Których leków nie wolno zatem przyjmować, gdy prowadzimy pojazd?

Sprawdź: Jakie leki wykrywają policyjne narkotesty?

Kofeinowa jazda

Szykujesz się do drogi. Jeszcze tylko umyć się, ubrać, zjeść śniadanie i... wypić kawę. No właśnie: kawa. Początkowo po jej wypiciu czujemy się świetnie, jesteśmy mniej śpiący i mamy więcej energii. Taki stan trwa jednak krótko. Czy wiesz, że ten czarny napój może nasilać zmęczenie, rozkojarzenie i powodować nerwowość? Czy zatem powinien być zakazany w przypadku prowadzenia samochodu? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiamy się w poniższym artykule.

Sprawdź: Czy kawa ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze?

Leki przeciwbólowe dla kierowców - co na to specjaliści?

Niektóre leki, choć eliminują ból, mogą osłabiać naszą koncentrację, wywoływać senność, zawroty głowy, nie pozwalają na szybką i adekwatną reakcję. To z ich przyczyny nie zauważymy znaku stop lub ruszymy zamiast zahamować. Czy zatem kierowcy wolno zażywać leki przeciwbólowe? Które z nich mogą okazać się niebezpieczne, gdy prowadzimy pojazd?

Sprawdź: Czerwone światło dla leków przeciwbólowych