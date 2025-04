Kodeina należy do tej samej grupy leków co morfina. Co więcej, w naszym organizmie w tę morfinę się przemienia. Już samo to stwierdzenie sprawia, że większość z nas zaczyna wątpić, czy powinna na własną rękę po nią sięgać. Tymczasem kodeina jest składnikiem leków dostępnych w każdej aptece i to bez recepty...

Jak działa kodeina? Wskazania do stosowania

Kodeina działa podobnie do morfiny: zmniejsza ból i hamuje odruch kaszlu. Dlatego najczęściej stosowana jest jako składnik leków przeciwbólowych (np. Solpadeine, Nurofen Plus) i przeciwkaszlowych (np. Thicodin, Neoazarina). Skutecznie łagodzi bóle różnego rodzaju, miesiączkowe, kręgosłupa, migreny. Kodeina działa 2-6 godzin, najczęściej łączona jest w lekach z innymi substancjami o działaniu przeciwbólowym, np. z ibuprofenem lub paracetamolem. Około 60 proc. kodeiny jest wydalane w ciągu doby z organizmu.

Kto nie może zażywać kodeiny?

Kodeiny nie wolno stosować u dzieci do 12. roku życia i starszych, jeśli cierpią na zaburzenia oddychania. Nie podaje się jej również kobietom w ciąży i matkom karmiącym. Warto wiedzieć, że preparaty zawierające tę substancję, łatwo wchodzą w reakcję z innymi lekami, np. przeciwhistaminowymi, neuroleptykami. Lepiej nie podawać kodeiny osobom z nadciśnieniem, cukrzycą, niedoczynnością tarczycy. Kodeina wzmaga też działanie leków nasennych i alkoholu.

Przedawkowanie kodeiny?

Specjaliści zalecają, by nie przekraczać 30 mg kodeiny na dobę (przykładowo - w 1 tabletce Solpadeine jest 8 mg, a w Neoazarinie - 10 mg). W przypadku przekroczenia tej dawki, znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia efektów ubocznych. Mogą pojawić się np.

stan półsnu,

stan dezorientacji,

chwilowa utrata przytomności,

zaburzenia oddychania,

atak padaczki,

nadmierne pobudzenie,

halucynacje,

zaburzenia równowagi.

Uzależnienie jest możliwe!

Kodeina zażywana regularnie może prowadzić do uzależnienia zarówno psychicznego i fizycznego, dlatego od 1 stycznia 2017 roku pacjenci jednorazowo mogą kupić bez recepty opakowanie leku, który zawiera maks. 150 mg kodeiny. Ma to zmniejszyć ryzyko stosowania kodeiny w celach narkotycznych.

