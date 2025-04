Spis treści:

Antybiotyki należą do powszechnie stosowanych leków na całym świecie. Podobnie jak wiele innych środków farmakologicznych mogą wchodzić w niekorzystne dla zdrowia interakcje z alkoholem. Podczas antybiotykoterapii nie powinniśmy pić alkoholu, o czym informują ulotki leków. Reakcja organizmu w takim przypadku jest trudna do przewidzenia. Jednak nie zawsze ona wystąpi.

Na ogół alkohol nie wpływa na obniżenie skuteczności działania antybiotyku. Różne grupy antybiotyków mogą jednak wchodzić w odmienne interakcje z alkoholem. Nie bez znaczenia jest też stan zdrowia, wiek, masa ciała czy indywidualna wrażliwość organizmu. W przypadku niektórych antybiotyków połączenie ich z niewielką ilością alkoholu nie wywoła tak negatywnych skutków jak w przypadku innych.

Nawet jeśli wypicie alkoholu nie wpłynie na skuteczność działania antybiotyku, to w połączeniu z lekiem może prowadzić do:

Takie objawy mogą wystąpić niezależnie od tego, jaki alkohol wypiliśmy. Może to być mocny alkohol, jak wódka, ale też słabszy, jak piwo, wino czy drink.

Mieszanie antybiotyku i alkoholu może też wywołać groźne reakcje, nawet zagrażające życiu, np. reakcję disulfiramową.

Nazwa wywodzi się od substancji stosowanej w leczeniu alkoholizmu – disulfiramu (antikolu). Disulfiram hamuje jeden z etapów przetwarzania alkoholu w organizmie, w wyniku czego w tkankach gromadzi się toksyczny aldehyd octowy. Związek ten powoduje m.in.

Takie objawy mogą wywołać antybiotyki m.in. cefalosporyny (latamoksef, cefamandol, cefoperazon). Szczególnie silne reakcje disulfiramowe wywołują niektóre chemioterapeutyki (leki często mylone z antybiotykami), wszystkie pochodne nitroimidazolu, stosowane jako leki przeciwpasożytnicze i przeciwbakteryjne, np. metronidazol, nitrofurantoina, także niektóre leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol. Nie należy pić alkoholu podczas stosowania tych leków i w ciągu minimum 72 godzin po zakończeniu kuracji. Reakcja ta nie występuje natomiast po penicylinie czy streptomycynie.

Niektóre leki działają na ośrodkowy układ nerwowy w taki sposób, że powodują senność, zawroty głowy, dezorientację, wśród nich np. metronidazol. Alkohol nasila działanie tego rodzaju leków (powoduje efekt addytywny). W rezultacie chory może czuć się znacznie gorzej.

Alkohol powoduje zwiększone wydzielanie soku żołądkowego, w którego skład wchodzi kwas solny, powodujący zakwaszenie środowiska. To może zmieniać działanie antybiotyku.

Jak zostało wcześniej zaznaczone, nie wszystkie antybiotyki (a także środki przeciwdrobnoustrojowe) będą wywoływały niekorzystną interakcję z alkoholem. O części takich niepożądanych skutków wiemy. Oto przykłady:

Łącząc antybiotyk z alkoholem w najlepszym wypadku możemy doprowadzić do obniżenia skuteczności terapii, w najgorszym do zatrucia, a nawet śmierci. Powinniśmy więc być bardzo ostrożni i najlepiej zaczekać z piciem alkoholu do końca kuracji.

Treść została pierwotnie opublikowana 28.06.2011.