Preparat Multi-tabs® Active wzmocni Twój organizm o odpowiednią dawką witamin i minerałów wzbogaconych dodatkowo o adaptogeny, które działają w organizmie jak regulatory – uaktywniają substancje uspakajające lub pobudzające w zależności od potrzeb organizmu i wymagań środowiska. Najlepiej znanym adaptogenem jest naturalny wyciąg z żeń-szenia. Wyjątkowo dużą jego dawkę – 127mg - znajdziemy właśnie w Multi-tabs® Active.

Ekstrakt z żeń-szenia w połączeniu z zestawem witamin i minerałów, odpowiednio dobranych pod kątem dziennego zapotrzebowania organizmu, zwiększa naszą tolerancję na stres, podnosi zdolność do wysiłku fizycznego a co najważniejsze dodaje sił witalnych. Właściwości żeń-szenia pomagają zwalczyć przejściowe kłopoty z pamięcią czy koncentracją – szczególnie w najważniejszych momentach... Komplet witamin i minerałów dodatkowo wzmacnia nasz organizm, dzięki czemu - przy regularnym stosowaniu - nasz organizm pozostaje chroniony na dłużej i mniej groźne stają się zimowe infekcje.

Multi-tabs® Active to najwyższej jakości suplement diety duńskiej firmy Ferrosan. Preparat zawiera zalecane dzienne dawki wszystkich niezbędnych witamin i minerałów oraz wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z koreańskiego żeń-szenia (MGE127 – Korean Panax Ginseng C.A. Mayer). Multi-tabs® Active nie zawiera środków konserwujących, sztucznych barwników, glutenu ani laktozy. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia. Zalecane dawkowanie: 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, podczas posiłku. Multi-tabs® Active dostępny jest w aptekach na terenie całego kraju. Opakowania: 30 tabletek - cena ok. 20 zł lub 60 tabletek - cena ok. 35 zł. Więcej informacji na stronie www.multi-tabs.pl