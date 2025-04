Odpowiadając na rosnące zainteresowanie suplementami diety, firma Amway w marcu br. wprowadziła na polski rynek środek spożywczy z błonnikiem w proszku NUTRILITE, pomyślany jako alternatywa dla tradycyjnych preparatów w tabletkach. Jest skierowany do osób pragnących w naturalny sposób wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Jako preparat regulujący trawienie może być przydatny w procesie odchudzania. Zaciekawi też zapewne wszystkich tych, dla których zdrowe odżywianie nie jest bez znaczenia.

B jak błonnik

Opracowany przez NUTRILITE suplement diety to unikatowa mieszanka 3 rodzajów rozpuszczalnego błonnika pokarmowego (maltodekstryny, inuliny i częściowo uwodnionej gumy guar), uzyskiwanego z roślin pochodzących z upraw na organicznych, certyfikowanych farmach. Nie zawiera on żadnych sztucznych barwników, aromatów ani konserwantów, przez co stanowi formułę naturalną i bezpieczną dla żołądka.

Błonnik, dostarczany naszemu organizmowi głównie pod postacią warzyw, owoców i produktów zbożowych, w procesie trawienia pęcznieje wchłaniając wodę i daje tym samym uczucie sytości oraz spowalnia wydzielanie enzymów trawiennych. Dodatkowo pomaga sprawnie usuwać pozostałe po procesie trawienia resztki pokarmowe, obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, a także stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Regularne spożywanie błonnika pokarmowego wpływa również na prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego. Niestety dieta uboga w żywność nieprzetworzoną oraz życie pod presją czasu i obowiązków, eliminujące z codziennego menu wiele wartościowych produktów, nie przyczyniają się do utrzymania układu pokarmowego w idealnym stanie. Gdy dostarczana organizmowi ilość błonnika znacznie odbiega od wskazywanej przez dietetyków normy (25-30 g dziennie dla osoby dorosłej), gdy napotykamy jakiekolwiek problemy z trawieniem albo gdy po prostu potrzebujemy pomocy w zrzucaniu nadwagi – czemu nie zaopatrzyć się w zdrowy suplement diety?

B jak banalnie proste

Preparat z błonnikiem został pomyślany nie tylko jako produkt zdrowy, ale i funkcjonalny, firma proponuje bowiem błonnik w proszku jako alternatywę dla tradycyjnych suplementów diety w tabletkach. Proszek jest całkowicie pozbawiony smaku i zapachu, dzięki czemu może być łączony z wszelkimi posiłkami, bez wpływu na ich smak, zapach czy też konsystencję. Można posypać nim potrawę, dodać do wody lub zmiksować z niegazowanym napojem. Wygoda użycia nie ogranicza się jednak do samej formuły – preparat NUTRILITE został bowiem podzielony na porcje i zapakowany w jednorazowe saszetki w kształcie tubki, z których każda zawiera rozpuszczalną postać błonnika w ilości pokrywającej nawet 1/5 dziennego zapotrzebowania.

B jak bezpieczeństwo

NUTRILITE jako marka od ponad 70 lat patronuje linii naturalnych produktów witaminowych i mineralnych. Stworzona przez Carla Rehnborga, pioniera w dziedzinie zdrowego odżywiania, oddana jest idei wysokiej jakości swoich produktów i dlatego też sprawuje kontrolę nad produkcją koncentratów roślinnych od momentu umieszczenia nasionka w ziemi aż do uzyskania gotowego preparatu. Produkty NUTRILITE, których receptura oparta jest na wyciągach roślinnych, opracowywane są w laboratoriach z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych.

Informacje o produkcie:

- Sposób użycia: zawartość jednej saszetki rozpuścić w 250-375 ml wody lub soku. Można również dodać do posiłku i popić 250 ml płynu

- Zalecana dawka dla osób dorosłych i dzieci od lat 12: 1-2 saszetki dziennie

- Preparat nie zawiera laktozy

- Może być spożywany przez wegetarian i chorych na cukrzycę

- 1 opakowanie (180 g) zawiera 30 jednorazowych saszetek kształcie tubki (30 g)

- Cena 1 opakowania (30 saszetek): 134 zł.