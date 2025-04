Kiedy stosować Odnovit?

Stosuj Odnovit jako uzupełnienie diety, aby wspomagać:

- regenerację chrząstki stawowej

- poprawę sprawności ruchowej

- utrzymanie prawidłowej ruchomości stawów

Dla kogo jest Odnovit?

Odnovit zalecany jest wszystkim cierpiącym na dolegliwości stawowe, w szczególności:

- osobom starszym

- kobietom w wieku menopauzalnym

- osobom intensywnie uprawiającym sporty obciążające stawy

Dlaczego warto wybrać Odnovit?

- 2 składniki: glukozamina + witamina C, zawarte w Odnovicie to składniki niezbędne w procesie budowy tkanki chrzęstnej stawów;

- forma: proszek do rozpuszczenia w wodzie, wygodna i bezpieczna dla żołądka forma Odnovitu - proszku w saszetkach - sprawia, że produkt jest łatwo przyswajalny przez organizm;

- niska cena, Odnovit w saszetkach dostępny jest w aptece w cenie ok. 14 zł.

Jak stosować Odnovit?

Należy przyjmować 2 saszetki na dobę przez 6 tygodni. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, kontynuować stosowanie produktu w dawce 1 do 2 saszetek do 12 tygodni.

Skład: 1 saszetka zawiera: glukoza, siarczan glukozaminy, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), glikol polietylenowy (nośnik), witamina C (30 mg), aspartam (substancja słodząca).