Do tej pory w walce ze słabymi włosami i z łamliwymi paznokciami pomagał nam najczęściej skrzyp polny. Teraz na naszym rynku pojawił się nowy produkt!

Pod kierunkiem polskiego profesora dr hab. Andrzeja Langnera został stworzony nowoczesny preparat o wysokiej biodostępności – Onozis® Beauty. Jego innowacyjny skład pozwala na uzyskanie dużo lepszych wyników, niż w przypadku stosowania innych leków tego typu. Produkt został udostępniony do przetestowania klientom salonu Spinky. Wiadomo jednak, że preparat świetnie się sprawdza, szczególnie jeśli chodzi o paznokcie i krótkie włosy.

Reklama

Onozis® Beauty – jest to suplement diety w formie różowych tabletek. Zawiera grupę substancji czynnych, niezbędnych dla utrzymania zdrowych włosów, skóry i paznokci.

Produkt jest szczególnie polecany osobom: stosującym niezrównoważoną lub ubogą dietę, narażonym na codzienne stresy, wstrząsy emocjonalne, wystawiającym swoje włosy na szkodliwe działanie substancji chemicznych, cierpiącym na zaburzenia równowagi hormonalnej.

W skład Onozis® Beauty wchodzą między innymi aminokwasy (L-cysteina i L-metionina), minerały oraz witaminy. Wspomniane aminokwasy, będące źródłem siarki, są odpowiedzialne za zdrowy wygląd włosów, ich połysk. Zapobiegają wypadaniu oraz rozdwajaniu się włosów. Chronią je przed niekorzystnym wpływem środowiska. Wzmacniają także paznokcie. Działanie to wspomaga witamina B5. Zapobiega ona powstawaniu zmian na skórze głowy oraz siwieniu włosów. Cynk ma wpływ na wzrost włosów i paznokci, jak również na prawidłowy przebieg metabolizmu keratyny. Żelazo uczestniczy w procesie transportu i magazynowania tlenu w organizmie.

Dostępny jest w aptekach w opakowaniach 30 i 60 tabletek, w cenie ok. 18 i 28 zł.