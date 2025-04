Zimą częściej odczuwamy bóle mięśni i stawów, utrudniające normalne funkcjonowanie. Dyskomfort związany ze stanami zapalnymi oraz kontuzjami jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza. Skarży się na nie ponad połowa Polaków - i nie są one wyłącznie domeną ludzi starszych. Tym wszystkim dolegliwościom można zaradzić poprzez miejscowe działanie rozgrzewające lub chłodzące. Wszystko zależy od rodzaju i przyczyny wystąpienia przykrych objawów.



Sezonowe osłabienie

W okresie zimowym większość z nas odczuwa ogólne pogorszenie samopoczucia. Brak kojących promieni słonecznych i aktywności fizycznej sprawia, że nasze ciało staje się osłabione i nadwrażliwe. Zaczynają nam dokuczać różnego rodzaju bóle pleców, stawów, krzyża oraz nerwobóle. Jesteśmy przez to rozdrażnieni i zdekoncentrowani. Trudno nam normalnie funkcjonować. Bóle te często mają powiązanie z różnego rodzaju chorobami, dlatego nie wolno ich bagatelizować. Należy iść do lekarza, aby ustalić przyczynę dolegliwości. Niestety, proces diagnozowania bywa bardzo długi, a okres leczenia jeszcze dłuższy. A ból jak był, tak jest. Jak się go pozbyć?

Reklama

Leczenie miejscowe pomaga

Ból związany ze zmianami chorobowymi układu stawowo–mięśniowego, zlokalizowany w określonej okolicy (np. plecy, kark, barki, krzyż), można w dużym stopniu łagodzić stosując środki przeciwbólowe działające miejscowo. Najlepsze są takie, które zawierają substancje o działaniu przeciwzapalnym, a jednocześnie miejscowo rozgrzewające, co ułatwia wnikanie substancji przeciwzapalnej i zwiększa jej skuteczność.

Jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju produktów na rynku jest hydrożelowy plaster rozgrzewający PREL® red, oparty na innowacyjnej formule Hydronique®. Cząsteczki substancji aktywnych plastra zawieszone są w hydrożelowym podłożu. Nowoczesna technologia zapewnia szybki efekt terapeutyczny, umożliwiając przenikanie substancji aktywnych (kapsaicyny i salicylanu glikolu) do głębszych warstw skóry. Kapsaicyna w kontakcie ze skórą pobudza receptory czuciowe (stąd uczucie ciepła), zaś salicylan glikolu ma silne miejscowe działanie przeciwzapalne. Te skojarzone właściwości obu substancji są wykorzystywane do leczenia dolegliwości bólowych. Plaster zmniejsza stan zapalny, przynosi ulgę w bólach pleców, krzyża, mięśni i stawów. Jest pomocny w nerwobólach i bólach reumatycznych. Pełen efekt rozgrzewający osiąga się po 15 -30 minutach po jego aplikacji. PREL® red nie podrażnia ani nie odparza skóry, pozwalając jej oddychać. Ma przyjemny zapach, nie pozostawia śladów na ubraniu. Co jest bardzo istotne - łatwo się odkleja, nie wywołując efektu depilacji, tak częstego przy stosowaniu tradycyjnych plastrów.

Warto zatem pamiętać, że gdy dopadnie nas ból mięśni, stawów czy kręgosłupa, hydrożelowy plaster PREL® red zapewni szybki efekt terapeutyczny, łagodząc skutecznie dokuczliwe dolegliwości.

Zimowe szaleństwa i... wypadki

Gdy za oknami śnieg, przychodzi czas wyjazdów na narty, możemy także chodzić z dziećmi na sanki, a z przyjaciółmi na łyżwy. Jednak tylko nieliczni pamiętają o tym, by do wzmożonego wysiłku przygotowywać się należycie przed sezonem. Kilka minut rozciągających ćwiczeń dziennie w zupełności wystarczy, by odporność organizmu na urazy wzrosła. Jeśli o tym zapomnimy, możemy doprowadzić do przyspieszonego zużycia tkanek narządu ruchu oraz częstych urazów. Osoby o doskonałej kondycji fizycznej także mogą nabawić się kontuzji, co jest wpisane w ryzyko uprawiania sportu. Nawet ci, którzy nie są miłośnikami aktywnego spędzania czasu wolnego, nie mogą czuć się bezpiecznie. Bowiem niezwykle łatwo o poślizgnięcie się na zamarzniętej powierzchni. Może się to zdarzyć w trakcie codziennych czynności np. podczas schodzenia po oblodzonych schodach lub w drodze z pracy na przystanek autobusowy.

W przypadku pojawienia się krwiaków, obrzęków pourazowych lub sińców świetnie sprawdza się hydrożelowy plaster najnowszej generacji – PREL® blue. Jest to nowość na polskim rynku ! Jego działanie oparte jest, podobnie jak w przypadku PREL® red, na innowacyjnej formule Hydronique®. Mentol zawarty w PREL® blue szybko zredukuje ból i zmniejszy obrzęk.

Oprócz przyjemnego uczucia chłodu, PREL® blue ładnie pachnie, jest dyskretny, bo nie widać go pod ubraniem, a także nie zostawia na nim nieestetycznych śladów. Plaster łatwo schować do plecaka czy kieszeni, więc można go mieć zawsze pod ręką.

Reklama

Możesz spać spokojnie

Walka z bólem nie jest łatwa, ale najnowsze osiągnięcia nauki przychodzą nam z pomocą. Jedyne o czym musimy pamiętać, to właściwe dobranie plastra - rozgrzewającego lub chłodzącego, w zależności od źródła dolegliwości. Nie musimy pochłaniać tabletek przeciwbólowych, które uszkadzają wątrobę i żołądek, ani wsmarowywać kilka razy dziennie maści o przykrym zapachu, które brudzą nam ubrania. Wystarczy, że nakleimy plaster i zapominamy o kłopocie.