Problem wysokiego poziomu cholesterolu dotyka coraz większej liczby ludzi. Jest to spowodowane przede wszystkim dietą bogatą w tłuszcze zwierzęce oraz siedzącym trybem życia. Te złe nawyki trzeba wreszcie zmienić. Czas poniżyć cholesterol – dosłownie i w przenośni.

Na szczęście na rynku pojawił się produkt, który przy odrobinie wysiłku i systematyczności z naszej strony (zmiana diety na niskotłuszczową, codzienna dawka ruchu) skutecznie obniża stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz trójglicerydów we krwi. To indonezyjski lek Prolipid, dostępny w naszym kraju dzięki firmie Cowik. Prolipid to preparat zawierający wyciągi z liści trzech roślin leczniczych, stosowanych w medycynie dalekowschodniej: guazumy, murai i mlecza polnego.

Guazuma wiązolistna (Guazuma ulmifolia) albo fałszywy cedr to średniej wielkości drzewo, które może osiągać do 20 metrów wysokości. Posiada jasnożółto-białe kwiaty i jadalne owoce. Rośnie przeważnie w tropikalnej strefie obu Ameryk: od Meksyku po Brazylię, ale też w innych ciepłych regionach, np. w południowo-wschodniej Azji.



Muraja wiechowata (Murraya paniculata) zwana inaczej pomarańczo-jaśminem to wiecznie zielony krzew osiągający wysokość 2,5-3,5 m. Rozkwita białymi kwiatami o silnym zapachu pomarańczy i rodzi niewielkie czerwone owoce. Ta roślina egzotyczna jest powszechnie znana od Azji południowo-wschodniej aż po północno-wschodnią Australię.

Mlecz polny (Sonchus arvensis) bywa często mylony z mniszkiem lekarskim. Roślina rośnie od wczesnego lata do jesieni, a jej znakiem rozpoznawczym jest żółty kielich. Występuje dziko na terenach Europy i w zachodniej części Azji.

W liściach guazumy odkryto proantocyjanidyny. W ekstrakcie z liści murai wiechowatej można znaleźć m.in. pochodne kumaryny, seskwiterpeny oraz antrazwiązki. W liściach mlecza polnego zidentyfikowano zaś m.in. flawonoidy z grupy kwercetyny, fitosterole i alkohole (inozytol, mannitol).

Proantocyjanidyny posiadają funkcje antyoksydacyjne – niszczą wolne rodniki powstające w naszych tkankach w wyniku przyspieszonego utleniania. Flawonoidy są silnymi przeciwutleniaczami, wywierają działanie przeciwzapalne, wzmagają wychwyt wolnych rodników i przeciwdziałają powstawaniu utlenianych cząsteczek frakcji LDL (czyli złego cholesterolu). Fitosterole zmniejszają stężenie cholesterolu we krwi – hamują jego wchłanianie z jelit przez tworzenie trudno rozpuszczalnych związków, które są potem wydalane z organizmu. Inozytol bierze udział w metabolizowaniu lipidów (tłuszczów prostych) w wątrobie i zapobiega jej stłuszczeniu. Mannitol wykazuje właściwości lekko przeczyszczające.



Aby cieszyć się zdrowiem, należy zażywać po 2 kapsułki 2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody przez co najmniej 3 miesiące. Nie możemy również zapominać o zmianie diety na niskotłuszczową oraz o codziennej dawce ruchu serwowanej naszemu organizmowi. Po tym czasie następuje obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, czyli złego cholesterolu oraz trójglicerydów w surowicy krwi i przez wiele miesięcy utrzymuje się ono na odpowiednim poziomie. Prolipid pozwala ponadto unormować wagę ciała.

Prolipid jest dostępny bez recepty i można go nabyć w aptekach i sklepach zielarskich.

Prolipid - Opakowanie zawierające 60 kapsułek kosztuje ok. 25 zł.