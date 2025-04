Prostata - łagodnie w dojrzałość

Mężczyźni stanowią 41 procent ogółu populacji naszego społeczeństwa, z czego blisko trzy miliony to mężczyźni, którzy przekroczyli 64 rok życia. Jak się szacuje, dwie trzecie z nich ma kłopoty z oddawaniem moczu i odczuwa problemy z prostatą.

A przecież starzenie się męskiego organizmu nie musi przebiegać w nieprzyjemny, bolesny sposób i wiązać się z poczuciem obniżenia jakości życia. Możemy cieszyć się zdrowiem i własną aktywnością zawodową bez przeszkód, dbając odpowiednio o dietę i zażywając preparaty o działaniu łagodzącym dolegliwości związane z rozrostem prostaty.

Meandry męskiego starzenia

Starzenie się męskiego organizmu to temat tabu. Wielu mężczyzn nie akceptuje naturalnych zmian w swoim wyglądzie, związanych m.in. z utratą włosów, spadkiem poziomu testosteronu i osłabieniem sprężystości mięśni. Tak ważna dla nich sprawność seksualna, świadcząca o ich męskości, również ulega osłabieniu. Ponadto pogarsza się pamięć, wzrok i obniża zdolność koncentracji. Wielu mężczyzn skarży się też na obniżenie nastroju i lekkie stany depresyjne. Zaczynają oni wątpić w swoje możliwości intelektualne, stają się drażliwi i nie radzą sobie w sytuacjach stresogennych. Pojawia się poczucie bezradności i bezużyteczności. Według Instytutu Seksuologii w Warszawie, większość mężczyzn nie chce odwiedzać lekarza androloga i urologa, wierząc, że dolegliwości związane ze starzeniem ich nie dotyczą.

Testosteron – dyktator męskości

Dlaczego tak się dzieje? Za zmiany w męskim organizmie odpowiedzialny jest testosteron. Jego poziom zaczyna spadać już po 30 roku życia, powoli i systematycznie, bo ok. 3 procent rocznie. W wieku siedemdziesięciu lat poziom tego hormonu wynosi tylko 1/3 wartości poziomu testosteronu u czterdziestolatka. Dodatkowo, niebagatelnym czynnikiem większości zmian jest nieodpowiedni tryb życia i dieta, które często prowadzą do miażdżycy naczyń krwionośnych prącia, a w konsekwencji do zaburzeń erekcji i impotencji. Ponadto pojawiają się zmiany w obrębie prostaty – skutkując w nieleczonej postaci niewydolnością nerek.

Taki niepozorny a taki ważny gruczoł!

Prostata to skarb mężczyzny. Jest nieparzystym narządem położonym w jamie miednicy mniejszej, tuż pod pęcherzem moczowym, którego przednią część przebija cewka moczowa. Prostata składa się z gruczołów i przewodów zanurzonych w zrębie zbudowanym z tkanki łącznej i mięśni gładkich. Wydziela zawiesinę, która wpływa na żywotność plemników w nasieniu i decyduje o wysokiej lub niskiej płodności. Najważniejszymi enzymami w wydzielinie gruczołu krokowego są: kwaśna fosfataza oraz antygen prostaty. Prostata jest gruczołem androgenozależnym – oznacza to, że jej wzrost, rozwój oraz działanie zależą od testosteronu.

Prostata to jednak bardzo wrażliwy gruczoł wydzielania wewnętrznego, podatna najbardziej na zmiany związane z wiekiem i wahaniami poziomu testosteronu. Na jej funkcjonowanie wpływa także: siedzący tryb życia, dieta uboga w warzywa, owoce i pełne zboże, zanieczyszczenie środowiska, spożywanie dużych ilości kawy, alkoholu i pikantnych potraw, zbyt małe spożycie płynów .

Jak to się zaczyna?

Jak się szacuje, łagodny rozrost prostaty (benign prostatic hyperplasia - BPH) i jej ucisk na cewkę moczową, dotyczy ogółu mężczyzn po 50. roku życia. Według dr. Zbigniewa Kwiasa, Kierownika Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, cierpi na niego ponad 80 procent mężczyzn po 70. roku życia.

Choć tylko nieznaczna liczba jest narażona na wystąpienie złośliwej postaci raka prostaty, dbać o swoje zdrowie okolic moczowo-płciowych powinni wszyscy. Przeglądowe badanie moczu należy wykonywać dwa razy w roku, zaś badanie prostaty raz na rok wraz z oznaczeniem stężenia hormonów płciowych. Ponadto, istotną rolę w profilaktyce pełni postawa lekarza pierwszego kontaktu, który zwłaszcza u pacjentów powyżej 60. roku życia powinien w szczególny sposób być wyczulony na wszelkie objawy rozrostu prostaty.

Objawy rozrostu prostaty

Do objawów, sugerujących rozrost gruczołu prostaty, należą:

coraz częstsze oddawanie moczu w dzień i w nocy

ucisk na pęcherz

wydłużenie oddawania moczu

uczucie niezdecydowania w oddawaniu moczu

zwolniony i przerywany strumień moczu

Tych zmian nie należy lekceważyć, bowiem rozwijają się w szybkim tempie i przy ich nasileniu zostaje jedynie pomoc urologa i zaaplikowanie dawki leków hormonalnych. Niestety wpływają one na przemiany testosteronu ze względu na skutki uboczne (efekt 'kastrujący') oraz negatywny wpływ na gospodarkę lipidową.

Bezpieczniejsze są preparaty a-adreolityczne, łagodząc objawy gruczołu, ale nie zmniejszając jego wielkości. Mogą być zatem stosowane w profilaktyce prostaty oraz przy jej niewielkich zmianach. Ale i one mają wiele skutków ubocznych.

Fitoterapeutyki – bezpieczny sposób na pomoc prostacie

Zdaniem dr. Artura Drzewieckiego zdecydowanie bezpieczniejszą formą badania o zdrowie prostaty i profilaktyki przerostu prostaty są preparaty roślinne - fitoterapeutyki. Udowodniono naukowo ich skuteczność w profilaktyce zdrowia mężczyzny a zwłaszcza profilaktyki zdrowia prostaty. Dostępne na rynku suplementy diety dedykowane mężczyznom po 50 r.ż., zawierają w swoim składzie składniki, które korzystnie wpływają na ciśnienie krwi, odbudowują nadwerężone ścianki naczyń krwionośnych, uelastyczniając je i obniżając ryzyko miażdżycy. Cechuje je duży profil bezpieczeństwa, ponieważ zawierają jedynie naturalne ekstrakty np. z palmy sabal, pokrzywy, śliwy afrykańskiej czy lnu. Dodatkową korzyścią jest formuła stosowania – wygodna kapsułka do łykania przeważnie raz dziennie.

Profilaktyka to podstawa

Postawmy więc na bezpieczną i nieinwazyjną profilaktykę. Sterister jest preparatem całkowicie naturalnym, o bezpiecznej dawce standaryzowanych ekstraktów roślinnych. Dlatego można go przyjmować raz dziennie, w czasie posiłku, ale najlepiej przyjmować go systematycznie, ponieważ wraz z upływem lat zdolność organizmu do regeneracji i prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych maleją, i wtedy właśnie warto wspomóc organizm w tym trudnym dla niego okresie przemian. Sterister pomoże cieszyć się dłużej męskością, umożliwi zachowanie zdrowia okolic intymnych. Wtenczas czynności powszechnie uchodzące za wstydliwe, nie będą już źródłem tak nieprzyjemnych doznań.

Pamiętajmy jednak, że tylko wcześnie rozpoznany rozrost prostaty przechodzi łagodnie. Nie ulegajmy przekonaniu, że tylko ból zwiastuje chorobę. Kontrolujmy poziom hormonów i odwiedzajmy swojego lekarza, by mógł pomóc nam w cieszeniu się dojrzałością – a wtedy nasza druga młodość będzie mogła być źródłem radości i energii. A to na pewno docenią nasze partnerki.