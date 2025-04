Wszyscy uwielbiają dobre jedzenie ……lodówka kusi smakołykami, restauracje oferuję wyborne menu, wizyta w kawiarni kończy się zawsze dodatkowym ciastkiem do kawy ….i jak tu nie ulegać tym pokusom? Przychodzi taki moment, ze stając przed lustrem okazuje się, że zbędnych kilogramów jest za dużo. Pierwsza myśl jaka nam wtedy przychodzi do głowy to „dieta cud” ale jak to zwykle bywa takie szybkie odchudzanie nic dobrego za sobą nie niesie. Oczywiście waga spadnie …..ale tylko na chwilę i efekt jo-jo murowany.

Reklama

Odpowiedzią dla wszystkich, którzy lubią dogodzić podniebieniu i utrzymać linię jest Sankom. To nowy na rynku błonnik dostępny po raz pierwszy w postaci rozpuszczalnych gum do żucia w różnych wariantach smakowych. Sankom reguluje metabolizm, zaspokaja, eliminuje głód i jest pochodzenia naturalnego.

Produkt dostępny jest w 4 wersjach smakowych:

- Brzoskwiniowym z magnezem

- Truskawkowym z witaminami A, C, E

- Grejpfrutowym z ekstraktem z zielonej herbaty

- Czereśniowym z witaminą C

Cena produktu:

Sankom 200g = ok. 48,00 PLN

Sankom 50g = ok. 16,00 PLN

Zastosowanie preparatu Sankom:

1. ZAPEWNIA UCZUCIE SYTOŚCI

Inulina – błonnik pokarmowy zawarty w produktach Sankom posiada zdolność do pęcznienia. Wypełnia w ten sposób układ pokarmowy i zmniejsza łaknienie. Dodatkowo, pokarm zawierający błonnik pozostaje w żołądku dłużej, co pozwala wyeliminować chęć podjadania na dłuższy czas.

Wspomaga także regulacyjną działalność wewnątrzwydzielniczą jelita grubego (wytwarzanie peptydów jelitowych). Są to swoiste białka jelitowe, które oddziałują na ośrodki uczucia głodu, apetytu i sytości ośrodkowego układu nerwowego.



2. ZAPOBIEGA NAPADOM „WILCZEGO GŁODU”

Błonnik pokarmowy spowalnia wchłanianie węglowodanów w jelitach oraz zapobiega zbyt szybkiemu przenikaniu glukozy do krwiobiegu. Dzięki temu nie dochodzi do gwałtownych zmian poziomu glukozy i insuliny we krwi, co z kolei zapobiega nagłym napadom głodu. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób uprawiających intensywnie sport (zmiany poziomu glukozy we krwi mogą spowodować osłabienie podczas intensywnego treningu).

3. WSPOMAGA METABOLIZM

Błonnik zapewnia prawidłową perystaltykę jelit (stymuluje ruchy jelit). Przeciwdziała zaburzeniom trawienia, co może być niezwykle przydatne w czasie podróży.

Pomaga w równomiernym rozprowadzeniu treści pokarmowej w układzie pokarmowym, a tym samym przeciwdziała zaparciom (w szczególności w przypadku zmiany przyzwyczajeń żywieniowych). Wspomaga syntetyzowanie witamin i ułatwia przemiany metaboliczne (proteoliza, lipoliza, rozpad węglowodanów).

4. DBA O MIKROFLORĘ

Błonnik pokarmowy w postaci inuliny jest prebiotykiem, czyli pożywką dla bifidobakterii i laktobakterii w jelitach. Ma w ten sposób korzystny wpływ na działanie jelit i stymuluje prawidłowy przebieg procesów trawienia.

5. ZAPEWNIA DETOKS

Błonnik wchłania i eliminuje kwasy żółciowe z jelit, co wspomaga aktywniejsze wytwarzanie kwasów żółciowych w wątrobie, a w konsekwencji – obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.

Dzięki zwiększonej objętości, podczas przechodzenia przez jelita, błonnik wspomaga oczyszczanie ich ścianek i usuwanie toksycznych i szkodliwych substancji (w tym alergenów).

Błonnik pokarmowy przyspiesza przesuwanie treści pokarmowej w jelitach oraz przeciwdziała zaleganiu i fermentacji resztek pokarmowych w jelitach.

Reklama

6. WSPOMAGA WCHŁANIANIE MAGNEZU

Bardzo często niedobór magnezu wywołany jest nie tylko przez brak czy zbyt małą zawartość magnezu w diecie, ale także przez niewystarczający stopień jego wchłaniania w organizmie. Sankom może być idealnym rozwiązaniem dla kobiet w ciąąży, szczególnie narażonym na niedobór tego pierwiastka.