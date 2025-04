Solco Kerasal ma silne dzianie nawilżające, likwiduje szorstkość skóry, zmiękcza i złuszcza nadmiernie zrogowaciały naskórek. Zalecany jest przy nadmiernym rogowaceniu stóp i dłoni. Zwiększa miękkość i elastyczność zbyt grubej, suchej i pękającej skóry, szczególnie na piętach. Zawarte w nim składniki przyspieszają regenerację skóry i sprawiają, że jest ona gładka i miękka.

Wykorzystywany jest również do leczenie chronicznie suchej skóry, rogowacenia przymieszkowego oraz chorób przebiegających z łuszczeniem i nadmiernym rogowaceniem skóry, w tym skóry owłosionej, takie jak: łuszczyca czy rybia łuska.

Składniki preparatu:

Użyte w SolcoKerasal stężenie kwasu salicylowego ma działanie złuszczające – zmiękcza i rozpuszcza martwe komórki naskórka, posiada ponadto właściwości bakteriostatyczne, grzybobójcze oraz lekko dezodoryzujące.

Mocznik to składnik o właściwościach silnie nawilżających i lekko złuszczających. W preparacie SolcoKerasal ma on stężenie 10%, czyli zapewnia zarówno działanie silnie nawilżające jak i złuszczające. Badania naukowe dowiodły, że mocznik zastosowany w stężeniu poniżej 10% pełni funkcję składnika nawilżającego, zmiękczającego, natomiast stężenie mocznika w preparacie powyżej 10% działa złuszczająco, reguluje rogowacenie naskórka, zmiękcza skórę. Istotnie zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej naskórka, przez co zwiększa przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Jest to składnik nietoksyczny i dobrze tolerowany nawet przez osoby skłonne do alergii i podrażnień.

Skład:

1 g zawiera 50 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) oraz 100 mg mocznika (Urea).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Cena: 22 zł za 50 gram