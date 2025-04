Szczepionka 6w1: skutki uboczne, przeciwwskazania, cena i opinie

Szczepionka 6w1 to 9 wkłuć mniej dla dziecka do 2.r.ż. w porównaniu ze zwykłym schematem szczepienia. Uodparnia na 6 chorób, 1 dawka to koszt ok. 200 zł, a dziecko musi mieć podane 4 dawki 6w1.