Według alergologów szczepionka na COVID-19 może być przyjęta przez osoby z alergią niezwiązaną ze szczepionkami. Dotyczy to alergików, u których objawy są powodowane np. przez żywność, zwierzęta domowe, jad czy lateks. Szczepionki na koronawirusa nie mają w swoim składzie popularnych alergenów.

Również pacjenci, u których w przeszłości występowały nawet ciężkie reakcje alergiczne, jednak nie w wyniku podania szczepionki lub innych leków w postaci iniekcji, powinny być, według lekarzy, zaszczepione.

Zaszczepione mogą być również osoby z historią alergii na leki doustne lub z przypadkami poważnych reakcji alergicznych w rodzinie.

Przeciwwskazaniem do szczepienia na koronawirusa jest wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej po składniku szczepionki lub po pierwszej dawce szczepionki na COVID-19. Odradzane jest podawanie preparatu również wtedy, gdy wystąpiły u danej osoby inne reakcje alergiczne po szczepieniu, jak: pokrzywka, obrzęk lub świsty oddechowe.

Rządowa agencja Centers for Disease Control and Prevention (CDC) informuje, że u części osób, które dostały szczepionkę przeciw koronawirusowi, rozwinęły się reakcje alergiczne w ciągu 4 godzin od podania preparatu. Są to pokrzywka, obrzęk oraz świszczący oddech (świadczący o niewydolności oddechowej). Tacy pacjenci nie powinni otrzymywać kolejnej dawki szczepionki.

Po szczepionce na koronawirusa u osób uczulonych, może rozwinąć się również szybka i ciężka reakcja alergiczna w postaci wstrząsu anafilaktycznego. Taki stan wymaga natychmiastowej pomocy.

Wstrząs anafilaktyczny to uogólniona reakcja nadwrażliwości, która wymaga szybkiego podania adrenaliny, a niekiedy też pobytu w szpitalu. Jest stanem zagrażającym życiu.

Przed szczepieniem należy zapoznać się z ulotką preparatu, aby sprawdzić, czy nie ma w nim związków, na które jesteśmy uczuleni. Szczepionka Pfizera zawiera aż 10 składników. Jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiły reakcje alergiczne po którymś ze składników preparatu, nie należy go przyjmować.

Na świecie odnotowano stosunkowo niewiele przypadków ciężkich reakcji alergicznych po podaniu preparatu przeciw koronawirusowi. Z 1,9 mln dawek podanych w Stanach Zjednoczonych 21 osób rozwinęło ciężką reakcję alergiczną – podaje CDC (ogólny wskaźnik wynosi 11,1 na 1 mln podanych dawek; jest wyższy niż w przypadku szczepionki na grypę, gdzie wskaźnik ten wynosi: 1,3 na 1 mln dawek). Wprawdzie są to bardzo rzadkie sytuacje, jednak nakazują zachować ostrożność.

Dlatego po zaszczepieniu należy przez 15 minut pozostać w miejscu szczepienia, aby w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji, natychmiastowo podjąć leczenie.

Szczepionki na koronawirusa zawierają jeden aktywny składnik, czyli fragment mRNA wirusa (materiał genetyczny). Pozostałe substancje to niezbędne związki pomocnicze:

Warto pamiętać, że po podaniu szczepionki u niektórych osób zdarzają się napady paniki i inne reakcje lękowe, które w pierwszym odczuciu mogą być mylnie odczytane jako reakcje alergiczne (przyspieszony oddech, duszność, szybkie bicie serca).

Po szczepionce na koronawirusa mogą również wystąpić bóle mięśniowe, bóle głowy, gorączka – które są normalnymi objawami i świadczą o tworzeniu przez układ immunologiczny odpowiedzi na działanie wirusa.

Alergicy oraz astmatycy mogą niepokoić się o własne objawy zakażenia koronawirusem i przebieg choroby bardziej, niż osoby zdrowe. Czy mają ku temu powody?

Astma została wpisana na listę ryzyka związanego z cięższym przebiegiem zakażenia koronawirusem przez amerykańską agencję CDC, jednak na podstawie badań naukowych CDC uznała jak na razie, że chorzy na astmę mogą, ale nie muszą być bardziej narażeni na poważny przebieg choroby. Astma nie jest na liście schorzeń najbardziej związanych z powikłaniami koronawirusa, jak np. POChP czy cukrzyca typu 2.

Dlatego lekarze zalecają, aby osoby z astmą i alergią były szczepione przeciwko koronawirusowi.