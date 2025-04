Po co się szczepimy?

Na czym polega szczepienie? W jaki sposób uodporniają one organizm przed chorobami? Po co się szczepimy? Co to znaczy odporność populacyjna?

Przeczytaj: Dlaczego powinniśmy się szczepić?

Gdzie kupić szczepionkę?

Szczepienia powinny być wykonywane w przychodni, a ich zakupu możemy dokonywać tylko w aptekach. Jak powinniśmy się przygotować do szczepienia? Dlaczego przed jego wykonaniem powinniśmy iść na wizytę lekarską? Jak przechowywać szczepionkę podczas transportu z apteki do przychodni?

Przeczytaj: Kupuj szczepionki w aptece

Szczepienia przeciw grypie

Grypa jest ciężką chorobą, która jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, dzieci oraz osób przewlekle chorych. Nie oznacza to jednak, że nie może ona doprowadzić do powikłań u osób zdrowych. Jak dochodzi do zarażenia grypą? Jakie są objawy grypy i do jakich powikłań prowadzi? Co daje nam szczepienie przeciwko grypie?

Przeczytaj: Chorować na grypę czy się szczepić?

Jak się uchronić przed rakiem szyjki macicy?

Codziennie na raka szyjki macicy umiera 5 Polek. Chorobę ta może być powodowana przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Jak uchronić się przed zakażeniem? Czy można zapobiec rakowi? Kto może się zaszczepić przeciwko wirusowi HPV? Kiedy należy wykonać szczepienie? Czy kobiety aktywne seksualnie mogą się zaszczepić?

Przeczytaj: Szczepionka na raka szyjki macicy

Pneumokoki

Pneumokoki powodują zakażenie dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie płuc, a także stanowiące zagrożenie dla życia – zakażenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsę. Pneumokoki są szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Czy można zapobiec zakażeniom? Kiedy zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom?

Przeczytaj: Pneumokoki – szczepienie dzieci

Szczepienia a urlop

Świat stoi przed nami otworem. Coraz więcej Polaków wybiera się w zagraniczne podróże. Pamiętaj, że nie każdy kraj jest dla nas bezpieczny. Przed wyjazdem do krajów, w których występuje duże ryzyko zachorowania na choroby zakaźne, powinniśmy się zaszczepić. Jakie choroby stanowią dla nas zagrożenie w podróży? Gdzie należy się zgłosić, aby wykonać niezbędne szczepienia?

Przeczytaj: Szczepienia przed wyjazdem – wymysł czy uzasadniona konieczność?