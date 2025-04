Kobieta, która cierpi na nietrzymanie moczu (NTM), chce bez skrępowania spędzać dzień w pracy, iść na spacer z dziećmi, czy też spotkać się z przyjaciółmi. Chce się czuć pewnie i komfortowo oraz nie myśleć o tym, by cały czas przebywać w pobliżu toalety. Taką pewność mogą dać jej wkładki TENA Lady.

Nietrzymanie moczu to dolegliwość, której jedną z przyczyn może być osłabienie mięśni dna miednicy. W Polsce cierpi na nią średnio 3 mln osób. Problem ten w znacznym stopniu dotyka kobiety w okresie menopauzy oraz po przebytej ciąży. Najczęstsza postać NTM, tzw. wysiłkowe nietrzymanie moczu, ujawnia się w trakcie codziennych sytuacji: np. gdy kichamy, śmiejemy się lub wykonujemy ćwiczenia fizyczne.

Jak kobiety myślą o NTM?

Nietrzymanie moczu kojarzy się ze starością i niedomaganiem. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie marki TENA, problem ten dotyka kobiet w każdej grupie wiekowej. Szczególną potrzebę informowania o problemie nietrzymania moczu czują młode kobiety (37%) oraz kobiety w ciąży (41%).

Kobiety, nie chcąc się przyznać do problemu nietrzymania moczu, ukrywają tę dolegliwość, a negatywne skutki aż 92% z nich ukrywa. Do tego celu używają wkładek higienicznych lub zwykłych podpasek. Tymczasem produkty te nie są przystosowane do wchłaniania moczu – stają się wilgotne na powierzchni i trzeba je często wymieniać, ponieważ mają zbyt małą chłonność. Przez to nie zapewniają całkowitej ochrony i nie dają poczucia komfortu. Wkładki anatomiczne TENA Lady zostały zaprojektowane tak, by skutecznie wchłaniać mocz i niwelować jego zapach.

Dlaczego TENA Lady?

Wkładki anatomiczne TENA Lady są najlepszym rozwiązaniem w problemie nietrzymania moczu. W TENA Lady powłoka QuickDry™ natychmiast wchłania wilgoć i zapach moczu, utrzymując je z dala od skóry. Doskonała chłonność daje poczucie długotrwałej suchości i świeżości. Dodatkowo unikalny system Odour Control™ zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

TENA Lady w Twojej kosmetyczce

Wbrew stereotypom, TENA Lady nie przypomina swoją wielkością pieluchy, ale jest niewielką wkładką, która zmieści się w każdej damskiej kosmetyczce. TENA Lady Ultra Mini ma zaledwie 3 mm grubości, jest więc dyskretna i całkowicie niewidoczna pod ubraniem. Dzięki temu zapewnia pełną swobodę ruchu, co jest szczególnie ważne dla kobiet aktywnych i dynamicznych.

Różne kobiety – różne potrzeby

Wkładka anatomiczna TENA Lady została zaprojektowana specjalnie dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu. Dostępna jest w sześciu wariantach: Ultra Mini, Mini, Mini Plus, Normal, Extra i Super. Część z nich o większej chłonności dostępna jest w refundacji.

Stosowanie wkładek TENA Lady jest naturalnym wynikiem codziennej troski kobiet

o higienę intymną i dobre samopoczucie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie marki TENA wynika, że kobiety, które zaczęły stosować wkładki TENA Lady, zauważyły, że komfort ich życia znacznie się poprawił, a wynikające z nietrzymania moczu niedogodności przestały być dla nich problemem.

