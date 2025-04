Co łączy Aleksandra Wielkiego, Wolfganga von Goethe i Cesarza Napoleona III? Wielkie osobowości, ogromne znaczenie dla historii i... kamica narządu moczowego. Ta dolegliwość znana już pięć wieków p.n.e. nadal nas "dopada", choć dzięki postępowi nauki i medycyny, można z nią skutecznie wygrać. Sprawdź, jak możesz to zrobić!

Reklama

Skąd biorą się kamienie moczowe?

Większość kamieni (nawet 90%) jest zbudowanych z substancji nieorganicznych, pozostałe z organicznych. Możemy być "(nie)szczęśliwymi posiadaczami" m.in. kamieni szczawinowo-wapniowych, fosforanowych, a także zbudowanych z kwasu moczanowego.

Pojawiają się w większości przypadków (60%)... nie wiadomo dlaczego – etiologia kamicy nadal jest bowiem nieznana. Na pewno wiadomo, że do jej powstania przyczyniają się m.in.: przeszkody w odpływie moczu, zakażenia dróg moczowych, czasami są to stany chorobowe powodujące, że organizm nadprodukowuje substancje litogenne, które to tworzą kamienie. Duże znaczenie ma także odżywianie, klimat czy długotrwale unieruchomienie.

Jak uniknąć kamicy moczowej?

Zadbaj o siebie, bo to wcale nie jest trudne. Bo czy naprawdę tak trudno wprowadzić w życie poniższe zalecenia?

Pamiętaj o właściwej podaży płynów – 2-2,5 litra wypite w ciągu dnia powinny "dać" ok. 1,5 litra moczu. Pij zwłaszcza przed snem, bo to zmniejsza wysycenie moczu.

wypite w ciągu dnia powinny "dać" ok. 1,5 litra moczu. Pij zwłaszcza przed snem, bo to zmniejsza wysycenie moczu. Unikaj picia mocnej kawy, herbaty, napojów alkoholowych i stosowania środków przeczyszczających.

mocnej kawy, herbaty, napojów alkoholowych i stosowania środków przeczyszczających. Pilnuj zbilansowanej i bogatej w witaminy oraz błonnik diety. Unikaj zaś soli, ogranicz białka zwierzęce, tłuszcze i cukry. Jedz częściej, ale mniejsze porcje.

Unikaj zaś soli, ogranicz białka zwierzęce, tłuszcze i cukry. Jedz częściej, ale mniejsze porcje. Pamiętaj też, żeby unikać sytuacji, kiedy możesz stracić wiele płynów (sauna, opalanie się) i koniecznie wpisz na listę swoich obowiązków umiarkowany wysiłek fizyczny.

Możesz także sięgnąć po specjalistyczny preparat, który, dzięki odpowiednim składnikom, pomoże prawidłowo funkcjonować Twoim drogom moczowym. Takim produktem jest Urocal – dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Jak działa Urocal?

Tajemnicą jego skuteczności jest skład. Ale jak cytryna ze szparagiem mają zapobiec nerkowej kolce? Otóż:

Wyciąg z korzenia szparaga dzikiego potrafi pobudzać i wzmacniać funkcje nerek. Hamuje on formowanie się złogów w nerkach, ma działanie moczopędne, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne;

potrafi pobudzać i wzmacniać funkcje nerek. Hamuje on formowanie się złogów w nerkach, ma działanie moczopędne, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne; Wyciąg z owoców cytryny posiada właściwości antyseptyczne, moczopędne i przeciwzapalne, zmniejsza przesycenie moczu szczawianami wapnia, jako że cytryniany są metabolizowane w wątrobie do dwuwęglanów. Powoduje to stan metaboliczny, przy którym mniej cytrynianów jest reabsorbowanych przez cewki nerkowe i tym samym więcej jest wydalanych z moczem. Dodatkowo przy wyższym PH łatwiej tworzą się kompleksy wapnia i cytrynianów, a więc mniej jonów wapniowych może potencjalnie łączyć się z jonami szczawianowymi;

posiada właściwości antyseptyczne, moczopędne i przeciwzapalne, zmniejsza przesycenie moczu szczawianami wapnia, jako że cytryniany są metabolizowane w wątrobie do dwuwęglanów. Powoduje to stan metaboliczny, przy którym mniej cytrynianów jest reabsorbowanych przez cewki nerkowe i tym samym więcej jest wydalanych z moczem. Dodatkowo przy wyższym PH łatwiej tworzą się kompleksy wapnia i cytrynianów, a więc mniej jonów wapniowych może potencjalnie łączyć się z jonami szczawianowymi; Sproszkowany korzeń pochrzynu rozluźnia mięśniówkę gładką oraz działa przeciwzapalnie;

rozluźnia mięśniówkę gładką oraz działa przeciwzapalnie; Wyciąg z korzenia szparaga białego korzystnie wpływa na zwiększenie ilości wydalanego moczu, co pozwala skutecznie wypłukiwać osady tworzące kamienie.

korzystnie wpływa na zwiększenie ilości wydalanego moczu, co pozwala skutecznie wypłukiwać osady tworzące kamienie. Witamina B6 także przyczynia się do zmniejszenia względnego przesycenia moczu szczawianami wapnia.

Jak stosować Urocal?

Wystarczy 1 saszetka dziennie (chyba, że lekarz zadecyduje inaczej). Jej zawartość należy wsypać do szklanki gorącej wody, nieco ostudzić i wypić dopóki napój będzie ciepły (najlepiej po posiłku). Korzystne efekty dla organizmu wynikające ze spożywania preparatu powinny się pojawić po 5-7 dniach stosowania, a środek należy spożywać przez 4-6 tygodni (lub w miarę potrzeb dłużej).

Materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Jak zwalczyć kamienie nerkowe?

O czym świadczy tzw. "piasek" w moczu?

Kamica moczowa w ciąży - co warto wiedzieć?