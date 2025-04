A co jej zawdzięczamy? Przede wszystkim proste i mocne kości! Zapobiega ona krzywicy u dzieci, osteoporozie u dorosłych, a także odgrywa istotną rolę we wchłanianiu wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego.

Naturalnym źródłem witaminy D dla człowieka jest synteza skórna. Regularne nasłonecznianie powinno zapewnić odpowiednią dawkę witaminy D pokrywającą dziennie zapotrzebowanie organizmu na ten składnik. Należy jednak pamiętać, że stosowanie filtrów UV, tak popularnych teraz w kosmetykach hamuje syntezę tej witaminy. Zatem mitem jest stwierdzenie, że latem ze względu na przebywanie na słońcu nie powinno się stosować witaminy D.

Dotyczy to w szczególności dzieci, których nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie słońca i w przypadku których stosuje się zazwyczaj filtry ochronne z dużym faktorem. Powinniśmy mieć świadomość, że przy używaniu filtrów powyżej SPF 8, proces syntezy witaminy D jest zablokowany w 95%. Aplikując wysokie blokery możemy zapomnieć o jakiejkolwiek syntezie tej witaminy.

Słońce wytwarza w naszym organizmie witaminę D z cholesterolu lokującego się pod skórą i niektórych steroli pochodzenia roślinnego. Zużywa więc część naszego cholesterolu. To dobra informacja. Jeśli chcemy obniżyć jego poziom - należy polubić słońce.

A jakie funkcje pełni witamina D?

Przede wszystkim wpływa na właściwe funkcjonowanie układu kostnego, wzmacnia system odpornościowy, aktywuje wchłanianie wapnia i fosforu, a także zapobiega nadmiernemu wydalaniu tych pierwiastków z moczem. Prawidłowo wpływa na nasz system nerwowy, łagodzi stany zapalne skóry, korzystnie oddziałuje na stan naszego uzębienia, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji i nerwicy.

Do czego mogą prowadzić niedobry witaminy D?

U najmłodszych powodują krzywicę, a u dorosłych, kobiet w ciąży i karmiących przyczyniają się do odwapnień. Starsze osoby są narażone na wystąpienie osteoporozy. Niedobory zwiększają również ryzyko wystąpienia: cukrzycy, zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego, schorzeń autoimmunologicznych a nawet do powstawania komórek nowotworowych.

Zalecenia!

Na syntezę skórną witaminy D wpływa wiele czynników tj. szerokość geograficzna, pora roku i dnia, wiek, karnacja i filtry jakich używamy w kosmetykach. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami witamina D powinna być stosowana już od pierwszych dni życia w dawce 400 j.m. u niemowląt, dzieci i młodzieży, a u osób dorosłych od 800 j.m. do 1000 j.m. Odpowiedni poziom „słonecznej witaminy” należy utrzymywać przez cały rok.

Źródłem witaminy D są także niektóre ryby, drób, żółtka jaj czy przetwory mleczne. Rozwiązaniem jest również suplementacja w postaci np. VITA D.

Właściwości witaminy D są niebywale ważne dla naszego organizmu. Dla prawidłowego rozwoju dziecka, witamina D powinna być dostarczana już w okresie płodowym, szczególnie od drugiego trymestru ciąży.

Według najnowszych zaleceń Zespołu Ekspertów1 dotyczących profilaktyki niedoborów witaminy D dzienna dawka dla kobiet ciężarnych to od 800 j.m. do 1000 j.m.

Dla kogo 400 j.m. dziennie witaminy D

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Zespołu Ekspertów z 2009 roku dotyczącymi profilaktyki niedoborów witaminy D:

- Głównym źródłem witaminy D w diecie są ryby. Aby zapewnić organizmowi 400 j.m. witaminy D powinniśmy spożywać dziennie np. 30 g węgorza lub 50 g śledzi lub 70 g łososia lub 1 kg dorsza. Według danych GUS-u średnie dzienne spożycie ryb w Polsce to zaledwie 16 g/osobę, co nie zapewnia organizmowi dostatecznej ilości witaminy D. Należy zatem suplementować witaminę D z preparatów farmaceutycznych.

Nie bez znaczenia jest forma podawania witaminy D. Większość preparatów dostępnych na rynku, to produkty lecznicze o wyższym niż zalecane dla niemowląt stężeniu witaminy. Podanie jednej, czy dwóch kropel preparatu robi ogromną różnicę, a mamy niekiedy nie są

w stanie ocenić ile kropelek już trafiło do buzi dziecka.

Preparat VITA D jest preparatem zawierającym witaminę D w rekomendowanej dawce 400 j.m. w jednej kapsułce otwieranej „twist-off”. VITA D jest bezpieczna dla niemowląt już od pierwszego dnia życia. Preparat można stosować bez obawy przed przedawkowaniem.

Sposób stosowania jest prosty i higieniczny.

Zawartość opakowania: kapsułki otwierane twist-off - 30 sztuk

Sposób użycia: należy przekręcić i oderwać główkę kapsułki, a następnie wycisnąć zawartość do ust dziecka lub ściągniętego pokarmu matki

Sugerowana cena: ok. 17,00 PL

Status: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.