Kwas foliowy jest witaminą z grupy B. Występuje w postaci folianów, które syntetyzowane są przez organizm człowieka w niewielkiej ilości i muszą być dostarczane z pożywieniem. Głównym źródłem folianów w diecie są: wątróbka, ciemnozielone warzywa (szpinak, brokuły, brukselka, sałata), rośliny strączkowe (fasola, groch, soja), pełne ziarna zbóż.

W procesie przetwarzania żywności (gotowania, długiego przechowywania) straty folianów są duże i sięgają 50-90 proc. ich początkowej zawartości. Spożywanie produktów będących źródłem kwasu foliowego nie zapewni nam jego odpowiedniej ilości, ponieważ organizm człowieka przyswaja tylko około połowy folianów pochodzących z żywności. Natomiast syntetyczny kwas foliowy jest przyswajany

niemal w 100 procentach, co spowodowane jest mniej skomplikowaną budową chemiczną.

Do czego potrzebuje tej witaminy nasz organizm?

Kwas foliowy w organizmie człowieka jest niezbędny mi in. do syntezy DNA. Potrzebny jest również do procesów metabolicznych, do syntezy puryn, pirymidyn, niektórych aminokwasów, do podziału komórek oraz do regulacji tworzenia i dojrzewania czerwonych krwinek. Kwas foliowy jest także niezbędnym czynnikiem wzrostu i rozwoju.

Niedobór kwasu foliowego

Niedobór kwasu foliowego spowalnia syntezę DNA i podział komórek. Osłabia także wchłanianie substancji pokarmowych z przewodu pokarmowego. Jest on jednym z ważniejszych składników odżywczych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju płodu. Badania naukowe udowodniły, że przyjmowanie kwasu foliowego zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej (rozszczepu kręgosłupa, wad mózgu) - jednych z najcięższych wad wrodzonych potomstwa.

Profilaktyka

Zapobieganie wyżej wymienionym wadom możliwe jest dzięki zastosowaniu suplementacji kwasem foliowym, który zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się tych powikłań od 58 do bez mała 100 proc.

Ponieważ właściwa podaż kwasu foliowego jest tak istotna, w wielu krajach w tym i w Polsce, opracowano zalecenia dotyczące suplementacji diety tą witaminą. Zalecane dzienne spożycie folianów dla osoby dorosłej wynosi około 0,2 – 0,3 mg. Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, zwłaszcza przed planowaną ciążą powinny przyjmować 0,45 mg kwasu foliowego, nie przekraczając dziennej dawki 1 mg. To ograniczenie nie dotyczy kobiet, które miały potomstwo z wadą cewy nerwowej. W takich przypadkach należy stosować znacznie większe dawki kwasu foliowego tj. około 4 mg.

W Polsce od 1998 roku funkcjonuje ogólnokrajowy Program Profilaktyki Pierwotnej Wad Cewy Nerwowej. Program polega na propagowaniu żywienia bogatego w kwas foliowy oraz przyjmowania codziennej dawki witaminy w ilości 0,4 mg przez wszystkie kobiety, które planują zajść w ciążę. Suplementacja powinna być kontynuowana przynajmniej przez pierwsze 12 tygodni ciąży, ponieważ w tym okresie następuje wzmożony podział komórek, rozwój tkanek i narządów płodu. Odpowiednie spożycie kwasu foliowego w ciąży zmniejsza także ryzyko przedwczesnego porodu i wystąpienia niskiej masy urodzeniowej dziecka.

Dlaczego suplementację kwasem foliowym należy rozpocząć przed planowanym zajściem w ciążę?



Wady cewy nerwowej u płodu powstają bardzo wcześnie, bo już na przełomie 3 i 4 tygodnia życia płodowego, zanim kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. Zdecydowanie za późno jest przyjmować kwas foliowy dopiero od momentu potwierdzenia ciąży przez ginekologa.

Kwas foliowy powinny zażywać wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, a nie tylko te planujące powiększyć rodzinę, ponieważ ciąże nieplanowane stanowią w Europie ponad 40 % wszystkich ciąż. W związku z tym w USA i niektórych państwach Europy Zachodniej wprowadzono obowiązek fortyfikacji (wzbogacania) żywności kwasem foliowym). W Stanach Zjednoczonych Ameryki fortyfikacja mąki obowiązuje od początku 1998 r. Po jej wprowadzeniu liczba noworodków z wrodzonymi wadami cewy nerwowej spadła o 26 proc. Z kolei w Nowej Szkocji wprowadzenie rekomendacji dotyczących suplementacji kwasem foliowym oraz fortyfikacji żywności zmniejszyło występowanie wrodzonych wad o 41 proc.

Spożycie folianów pochodzących z żywności w populacji młodych kobiet w Polsce jest bardzo niskie. Z badań przeprowadzonych przez (brak tytułu i/lub imienia) Rogalską-Niedźwiedź, dotyczących zawartości folianów w dietach młodych kobiet, wynika, że niedobór tej witaminy wykazywało aż 85 proc. badanych.

Zadbajmy o siebie i tym samym o nasze potomstwo, by ten szczególny okres w życiu kobiety był tylko okresem zdrowia i radości.