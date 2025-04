Witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Występuje w wielu wariantach, np. ta produkowana w naszej skórze pod wpływem promieni słonecznych to witamina D3. Ale witaminę D dostarczamy także organizmowi z jedzeniem.

Witamina D potrzebna jest przede wszystkim naszemu układowi kostnemu: u małych dzieci zapobiega krzywicy, zaś dorosłych chroni przed rozwojem osteoporozy. Ale, jak wykazały wieloletnie badania, długotrwałe niedobory witaminy D (abstrahując od innych czynników, np. genetycznych) sprzyjają rozwojowi wielu chorób, m.in. cukrzycy typu 1, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, stwardnienia rozsianego (SM), depresji, choroby Parkinsona czy Alzheimera, a nawet niektórych nowotworów. Odbijają się niekorzystnie także na naszej płodności czy kondycji tarczycy. Warto więc dbać o to, by nie dochodziło do niedoborów witaminy D w organizmie.

Witamina D chroni nas przed chorobami!

Jaka jest norma witaminy D?

Większość Polaków ma za mało witaminy D w organizmie. Czy też znajdujesz się w tej grupie – możesz się przekonać, wykonując badanie krwi. Norma witaminy D dla dorosłych wynosi 30-80 ng/ml krwi. Poziom niewystarczający to 10-29 ng/ml, zaś niedobór witaminy D – poniżej 10 ng/ml.

Jakie są najlepsze źródła witaminy D?

Ponieważ witamina D3 wytwarzana jest w skórze pod wpływem promieni UV – powinnaś codziennie wystawiać się do słońca na chociaż 15-20 minut, między godziną 10.00 a 15.00 (bez zabezpieczenia skóry ochronnymi kosmetykami). Trochę dostarczysz witaminy D, jedząc odpowiednie produkty.

Gdzie występuje witamina D?

Głównie w rybach, takich jak: węgorz, szprotka, sardynki, śledź, łosoś, makrela, tuńczyk.

Ale obecna jest też w mleku (najlepiej pić tłuste).

Czy trzeba suplementować witaminę D?

W naszym klimacie – tak. Można ją kupić w postaci kropli lub w kapsułkach czy tabletkach. Od kiedy zażywać witaminę D? Najlepiej zacząć suplementację witaminy D od wczesnej jesieni. Do kiedy zażywać witaminę D? Przez całą zimę aż do późnej wiosny.

Cena witaminy D wynosi średnio za 60 sztuk – od 10 do 45 zł, w kroplach – od 10 do 80 złotych.

Jod i witamina D w profilaktyce chorób tarczycy

Ile witaminy D potrzebujemy?

Komisja zdrowia UE rekomenduje dla mieszkańców Europy odpowiednie dawki.

Dawkowanie witaminy D w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci i nastolatki – 600-1000 IU na dobę

– 600-1000 IU na dobę Od 18. do 65. roku życia – 800-2000 IU na dobę

Powyżej 65. roku życia – 800-2000 IU na dobę

Ile witaminy D potrzebują kobiety w ciąży i małe dzieci?

Tu zalecenia są nieco inne.

Witamina D w ciąży – dawkę ustala lekarz prowadzący (ginekolog), ale jej stałe dostawy zapewni ci również odpowiednia dieta.

– dawkę ustala lekarz prowadzący (ginekolog), ale jej stałe dostawy zapewni ci również odpowiednia dieta. Witamina D dla dzieci – dla noworodków i niemowląt dawkę ustala pediatra. Zwykle to 400 IU na dobę do 6. miesiąca życia oraz 400-600 IU do 12. miesiąca życia.

Jak uzupełnić niedobór witaminy D podczas ciąży?

Jak zażywać witaminę D?

Trzeba pamiętać, że należy ona do rozpuszczalnych w tłuszczach. Jak zażywać witaminę D? Najlepiej po posiłku, który zawiera ok. 5 g tłuszczu. To odpowiednik łyżeczki miękkiej margaryny.

8 faktów na temat witaminy D