Reklamy zachęcają nas do łykania preparatów witaminowych. Żyjesz w ciągłym stresie – bierz magnez. Zaczęła się jesień – sięgnij po witaminę C i cynk, by uniknąć przeziębienia. Masz problemy ze skórą i włosami – weź odpowiedni preparat. Wiele z nas stosuje się do tych rad bez zastanowienia. Czy słusznie?

Szybko, wygodnie, bez wysiłku

Wiadomo, że niedobór witamin i mikroelementów odbija się niekorzystnie na naszym wyglądzie i samopoczuciu. Choć składniki te są nam potrzebne w śladowych ilościach, organizm nie może bez nich prawidłowo funkcjonować. Gdy zaczyna ich brakować, pojawiają się rozmaite dolegliwości, np.: ciągłe zmęczenie, ospałość, bóle mięśni, suchość skóry, nadmierne wypadanie włosów lub łojotok. Na dodatek słabnie wtedy nasza odporność, dlatego znacznie częściej się przeziębiamy i jesteśmy bardziej podatni na inne choroby. Niedobór witamin sprawia również, że po prostu szybciej się starzejemy.

Wszystkie witaminy i mikroelementy mogłaby nam zapewnić prawidłowo skomponowana dieta. Większość z nas nie ma jednak czasu lub ochoty, by codziennie przygotowywać urozmaicone posiłki. O wiele wygodniej przecież łyknąć tabletkę.

Złudny czar pigułki witaminowej

Sztuczne witaminy i minerały w przeciwieństwie do naturalnych łatwo przedawkować. Może to spowodować różne dolegliwości, np. bóle głowy lub kłopoty trawienne. Czasem skutki są poważniejsze. Nadmiar witaminy A może spowodować uszkodzenie wątroby, a przedawkowanie witaminy C – kamienie nerkowe. Na tym jednak nie koniec. W ostatnich latach pojawiały się doniesienia, że stosowanie przez długi czas oraz w dużych dawkach pewnych suplementów może być przyczyną nowotworów i przedwczesnej śmierci. Na liście podejrzanych znalazły się nawet te środki, które do niedawna były uważane za całkiem bezpieczne, np. witamina E. Przez lata polecano ją jako środek, który chroni przed rakiem, chorobami serca oraz przedwczesnym starzeniem. Wielu badaczy sceptycznie odnosi się do tych doniesień. Niepokój został jednak zasiany.

Łykać czy nie? Oto jest pytanie!

Są sytuacje, kiedy preparaty witaminowe mogą się okazać niezbędne. Jeśli planujesz dziecko, a także w ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży powinnaś zażywać kwas foliowy. Jego niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia wad rozwojowych, zwłaszcza układu nerwowego, u płodu. Gdy masz bardzo obfite miesiączki, możesz potrzebować uzupełniania żelaza. W okresie menopauzy zaleca się kobietom preparaty wapnia i witaminy D, które wzmacniają kości i chronią przed osteoporozą. Dodatkowa porcja witamin może się też przydać po chorobie lub gdy się odchudzasz.

Lepiej nie bierz na własną rękę

Niemal wszystkie preparaty witaminowe i mineralne można kupić bez recepty. Zanim jednak po nie sięgniesz, porozmawiaj z lekarzem. To on zdecyduje, które suplementy są ci rzeczywiście potrzebne i w jakich dawkach powinnaś je zażywać. Koniecznie skonsultuj się ze specjalistą, jeśli stale bierzesz jakieś leki. Sztuczne witaminy i minerały mogą wchodzić w interakcje z innymi preparatami, także tymi sprzedawanymi bez recepty.

Jeżeli mimo wszystko zdecydujesz się łykać witaminy i minerały na własną rękę, przynajmniej przestrzegaj pewnych zasad.

- Nie zażywaj kilku preparatów naraz, bo łatwo wtedy o przedawkowanie. Gdy łykasz kapsułki z olejem z wątroby rekina i do tego multiwitaminę, dostarczasz organizmowi za dużo witaminy A i D.

- Nie przekraczaj dawek podanych w ulotce lub na opakowaniu.

- Nie zażywaj suplementów na okrągło. Stosuj je np. przez miesiąc, a później zrób przerwę.

Wykorzystaj moc natury

Zamiast wydawać pieniądze na suplementy, zacznij się prawidłowo odżywiać. Naturalne witaminy z pokarmów są łatwiej przyswajalne niż te z pigułek.



- Nie ma produktu, który zawierałby wszystkie potrzebne nam składniki. Staraj się więc, by twoja dieta była jak najbardziej urozmaicona. Tylko wtedy do organizmu trafią wszystkie niezbędne witaminy i minerały. Trzy razy dziennie jedz dania warzywne. Po owoce sięgaj z umiarem, bo choć obfitują w witaminy i minerały, zawierają też dużo cukru. Dlatego w ciągu dnia powinnaś zjeść tylko 2 większe owoce lub 2 garści mniejszych. W twoim codziennym jadłospisie powinny się też znaleźć produkty pełnoziarniste (ciemny chleb, grube kasze, ciemny ryż i makaron). Mięso jedz 2–3 razy w tygodniu. Wybieraj chude gatunki, takie jak kurczak, młoda wołowina. Dwa razy w tygodniu zamiast dań mięsnych serwuj na obiad ryby morskie. Zawierają cenne kwasy omega 3, które chronią m.in. serce.

- Nie rozgotowuj warzyw, kasz, makaronu ani ryżu. Tracą wtedy cenne składniki. Poza tym podnosi się wtedy ich indeks glikemiczny i po ich spożyciu szybko rośnie poziom cukru we krwi.