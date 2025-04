Twoje dziecko często się choruje? A może jest „niejadkiem”? Obawiasz się, że może mu brakować podstawowych witamin, ważnych dla jego prawidłowego rozwoju? Dowiedz się, które witaminy powinno się suplementować i w jakich ilościach.

Czy dieta zapewnia właściwą podaż witamin?

Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Urozmaicona dieta, bogata w warzywa, produkty pełnoziarniste, nabiał, mięso i ryby powinna zagwarantować wystarczającą podaż witamin. Istotny jest jednak sposób przygotowania posiłków. Przykładowo długie gotowanie warzyw pozbawia je zasobów witaminowych. Typowe w polskiej kuchni połączenie pomidorów z ogórkami, także niszczy zawartą w nich potencjalną ilość witamin. Kolejny aspekt to smażenie, które jest niekorzystne, ponieważ potrawa niepotrzebnie obarczana jest dodatkową zawartością tłuszczu. Nie tylko traci apetyczny wygląd w oczach dziecka, ale również przyczynia się do wzrostu jego wagi.

W poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie, musimy wziąć pod uwagę grymaszenie dzieciaków. Jeśli nawet każdego dnia przygotowujemy urozmaicone dania, musimy liczyć się z tym, że „niejadek” zbojkotuje mozolnie przygotowaną potrawę. Nawet jeśli w końcu uda nam się namówić malucha na kilka łyżek, czy to zapewni mu dzienne zapotrzebowanie na witaminy?

Suplementy witaminowe dla dzieci – na co zwracać uwagę?

Decyzję o wyborze odpowiedniego suplementu witaminowego dla dziecka, należy podjąć po analizie kilku podstawowych aspektów:

Akceptacja wymogów Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ). To bardzo ważna kwestia. Powinna być decydującą przy wyborze odpowiedniego preparatu.

Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka (CZD). Kolejna cecha przemawiająca za skutecznością i sprawdzoną jakością wybieranego preparatu. Suplement posiadający pozytywną opinię CZD posiada skład najlepiej dobrany do potrzeb dziecka w określonym (na opakowaniu) wieku.

Przeznaczenie suplementu. Dla dzieci należy wybrać preparat specjalnie dla nich wyprodukowany. Oznacza to, że nie możemy dziecku podać preparatu witaminowego, który sami przyjmujemy. Specjalistyczne preparaty, skierowane dla najmłodszych, zawierając odpowiednie zestawy witamin, w odpowiedniej ilości.

Zawartość poszczególnych witamin. Preparat witaminowy nie powinien zawierać stu procentowej wartości zalecanego dziennego spożycia (ZDS, lub RDA) witamin. Należy pamiętać, że dziecko przyjmuje część witamin wraz z pożywieniem. Dlatego zwracajmy uwagę na ZDS poszczególnych składników preparatów witaminowych dla dziecka i wybierzmy ten, który nie zawiera 100% każdego z nich.

Wiek dziecka, dla którego ma być przeznaczony preparat. Jeżeli nasze dziecko jest za młode (lub zbyt dojrzałe) według sugestii producenta o wieku dzieci, dla których został ukierunkowany skład danego preparatu, wybierzmy inny preparat. Dostarczanie zbyt wysokich, jak i zbyt niskich dawek witamin jest ryzykowne dla zdrowia naszych dzieci.

Postać preparatu. Mając do wyboru syrop (na przykład Pikovit), proszek do rozpuszczania (przykładowo Visolvit), tabletki do ssania (na przykład Vibovit Junior zwierzaki), czy żelki (NURSEA Vita Kic Kic), wybierzmy tą postać, która najbardziej będzie odpowiadała dziecku. Zastanówmy się, czy nie łatwiej będzie przekonać dziecko do żucia różnokolorowych żelek w kształcie króliczków, niż do wypicia syropu, czy roztworu wodnego?

Smak preparatu. Dziecko na pewno chętniej będzie przyjmowało smaczny preparat, niż suplement o niedobrym smaku, lub pozbawiony jakiegokolwiek wyraźnego smaku.

Wygląd preparatu. Jeśli wybieramy dla dziecka syrop – wygląd nie ma szczególnego znaczenia, bo ważniejszy jest smak. Natomiast wybierając postać stałą (tabletki, lub żelki) zdecydujmy się na kształt, który zachęci dziecko do przyjmowania danego preparatu. W aptekach można spotkać witaminki dla dzieci w formie żelowych króliczków. Dziecko chętniej sięgnie po witaminę wyglądającą z jego punktu widzenia bardziej zachęcająco niż po tabletkę czy syrop kojarzące się brzdącowi z chorobą.



Jakie witaminy powinien zawierać preparat przeznaczony dla dzieci?

Witaminę A wzmacniającą układ odpornościowy i bariery skórne.

Witaminę B1 wspomagającą układ nerwowy i krwionośny.

Witaminę B6 uczestniczącą w syntezie hormonów, enzymów i hemoglobiny.

Witaminę B12 istotną dla tworzenia DNA i dojrzewania czerwonych ciałek krwi.

Witaminę C wzmagającą odporność, poprawiającą przyswajalność żelaza.

Witaminę D odpowiedzialną za budowanie i wzmacnianie kości.

Witaminę E będąca przeciwutleniaczem (substancją chroniącą komórki przed uszkodzeniami).

Kwas pantotenowy (składnik witaminy B5) konieczny w prawidłowym metabolizmie białek, cukrów i tłuszczów.

Witaminę PP (niacynę) wspomagającą rozkład i syntezę cukrów, kwasów tłuszczowych.

Jakie jeszcze składniki powinien zawierać preparat witaminowy dla dzieci?

Bardzo często, poza uzupełnianiem zasobu witamin u naszych dzieci, chcemy wzmocnić ich odporność. W preparatach w postaci tabletek do ssania, lub w żelkach, warto szukać cynku i selenu. Te dwa składniki, występując łącznie z witaminą C i witaminą A przyczynią się do poprawy zdolności organizmu naszej pociechy do przeciwstawiania się atakowi bakterii i wirusów.

Małe dzieci nie mają jeszcze dobrze rozwiniętego układu odpornościowego i dlatego często chorują. Warto spróbować zwiększyć odporność maluchów, podając im odpowiednie dla nich preparaty witaminowe (szczególnie w okresie jesienno – zimowym). Pamiętajmy, że zapewnienie dziecku właściwej ilości witamin i składników mineralnych może uchronić je przed przeziębieniem.