Żelazo i kwas foliowy sprzymierzeńcami ciąży

Prawidłowy poziom kwasu foliowego i żelaza w organizmie jest niezwykle ważny zwłaszcza dla przyszłych matek i ich nienarodzonych dzieci. Zgromadzone jeszcze przed ciążą w odpowiedniej ilości żelazo i kwas foliowy zapewnią dziecku prawidłowy rozwój już od chwili poczęcia.

Żelazo nie jest jednak dostarczane w wystarczających ilościach z pożywieniem. Można temu zapobiec, przyjmując odpowiednio dobrane dawki tego pierwiastka wraz z witaminami wspomagającymi jego wchłanianie. Ponadto ginekolodzy zalecają zażywanie kwasu foliowego kobietom planującym ciążę, przede wszystkim z uwagi na jego znaczenie w profilaktyce wad cewy nerwowej u płodu, które powstają w pierwszych 4 tygodniach płodowego życia, kiedy kobieta zazwyczaj nie wie, że doszło do poczęcia.

Żelazo

Żelazo to jeden z ważniejszych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dotlenia krew, a tym samym płód. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży prowadzą często do niedoboru żelaza. Wchłanianie jego jest utrudnione na skutek towarzyszących ciąży nudności i wymiotów. Znaczne niedobory żelaza mogą doprowadzić do anemii, stanowiąc poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju płodu, a nawet prowadząc do poronienia. W okresie ciąży zalecane spożycie żelaza wynosi 26 miligramów dziennie.

Na niedobór żelaza wskazują takie objawy jak zmęczenie, osłabienie, bóle głowy czy też bladość. Badanie poziomu hemoglobiny we krwi wskaże na jego niedobór czy też anemię. Niedobór żelaza oraz rozwijająca się anemia mogą wiązać się z coraz powszechniejszym zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, będącą przyczyną dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Zakażeniu Helicobacter pylori sprzyja niedożywienie i niedobór witamin w diecie

Niedożywienie, częste diety stosowane przez kobiety, w tym wegetariańska, oraz utrata krwi w czasie menstruacji przyczyniają się do powstania początkowego stadium anemii. W czasie ciąży anemia może doprowadzić do przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej narodzonego dziecka, niedotlenienia płodu, zwiększając ryzyko jego obumarcia. Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia anemii niezbędna jest profilaktyka i opieka w kierunku wykrycia zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wszystkie składniki uznane za „krwiotwórcze” znajdują się w optymalnych dawkach w suplemencie diety FemiFeral, który jest dedykowany przede wszystkim kobietom. O suplementacji żelazem powinny pamiętać zwłaszcza kobiety w czasie ciąży i laktacji.

Kwas foliowy

Spożywanie produktów będących źródłem kwasu foliowego nie zapewni nam jego odpowiedniej ilości, ponieważ organizm człowieka przyswaja tylko około połowy folianów pochodzących z żywności. Natomiast syntetyczny kwas foliowy jest przyswajany niemal w 100 procentach, co spowodowane jest mniej skomplikowaną budową chemiczną.

Kwas foliowy jest jednym z ważniejszych składników odżywczych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju płodu. Badania naukowe udowodniły, że przyjmowanie kwasu foliowego (np. w postaci kapsułek FemiFeral) zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej (rozszczepu kręgosłupa, wad mózgu) - jednych z najcięższych wad wrodzonych potomstwa. Może być dostarczany organizmowi za pomocą odpowiedniej diety, w której powinny się znaleźć takie warzywa jak brukselka, brokuły, rośliny strączkowe a także kiełki pszenicy i mąka.

Profilaktyka

Suplementacja kwasem foliowym zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się powikłań od 58 do niemal 100 procent. Brak suplementacji żelazem w czasie ciąży 11-krotnie zwiększa ryzyko rozwoju niedokrwistości w okresie okołoporodowym.

Mając na uwadze znaczenie podaży kwasu foliowego, w wielu krajach, w tym w Polsce, opracowano zalecenia dotyczące suplementacji diety tą witaminą. Zalecane dzienne spożycie folianów dla osoby dorosłej wynosi około 0,2 – 0,3 mg. Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, zwłaszcza przed planowaną ciążą powinny przyjmować 0,45 mg kwasu foliowego, nie przekraczając dziennej dawki 1 mg. To ograniczenie nie dotyczy kobiet, które miały potomstwo z wadą cewy nerwowej. W takich przypadkach należy stosować znacznie większe dawki kwasu foliowego tj. około 4 mg.

W Polsce od 1998 roku funkcjonuje ogólnokrajowy Program Profilaktyki Pierwotnej Wad Cewy Nerwowej. Program polega na propagowaniu żywienia bogatego w kwas foliowy oraz przyjmowania codziennej dawki witaminy w ilości 0,4 mg przez wszystkie kobiety, które planują zajść w ciążę. Suplementacja powinna być kontynuowana przynajmniej przez pierwsze 12 tygodni ciąży, ponieważ w tym okresie następuje wzmożony podział komórek, rozwój tkanek i narządów płodu. Odpowiednie spożycie kwasu foliowego w ciąży zmniejsza także ryzyko przedwczesnego porodu i wystąpienia niskiej masy urodzeniowej dziecka.

Kwas foliowy odpowiednio wcześniej

Wady cewy nerwowej u płodu powstają bardzo wcześnie, bo już na przełomie 3 i 4 tygodnia życia płodowego. Ich pojawienie się to wynik wpływu środowiska i czynników genetycznych. Zdecydowanie za późno jest przyjmować kwas foliowy dopiero od momentu potwierdzenia ciąży przez ginekologa.

Kwas foliowy jest przeznaczony dla wszystkich kobiet w wieku rozrodczym, a nie tylko tych planujących powiększyć rodzinę, ponieważ ciąże nieplanowane stanowią w Europie ponad 40 proc. wszystkich ciąż. W związku z tym w USA i niektórych państwach Europy Zachodniej wprowadzono obowiązek wzbogacania żywności kwasem foliowym. W USA fortyfikacja mąki obowiązuje od początku 1998 r. Po jej wprowadzeniu liczba noworodków z wrodzonymi wadami cewy nerwowej spadła o 26 proc. Z kolei w Nowej Szkocji wprowadzenie rekomendacji dotyczących suplementacji kwasem foliowym oraz fortyfikacji żywności zmniejszyło występowanie wrodzonych wad o 41 proc.

Spożycie folianów pochodzących z żywności w populacji młodych kobiet w Polsce jest bardzo niskie.



Dla kobiet planujących powiększenie rodziny, będących w ciąży, młodych dziewczyn w okresie dojrzewania i kobietom w okresie menstruacji zalecany jest suplement diety np. FemiFeral.

