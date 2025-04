Rak piersi wciąż jest najgroźniejszym nowotworem wśród kobiet

Reklama

Chociaż dużo się o nim mówi, rak piersi jest w Polsce najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet i jednocześnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów pacjentek onkologicznych. Dlaczego? Szacuje się, że powodem jest często zbyt późna diagnoza (80% przypadków). Do działań profilaktycznych minimalizujących zachorowanie na raka piersi – oprócz przestrzegania zdrowego trybu życia – zalicza się regularne badania: USG, mammografię oraz samobadanie biustu w domu. Dwa pierwsze można wykonać bezpłatnie – na stronie NFZ podane są ośrodki medyczne, które je przeprowadzają. Trzecie rzecz jasna także nic nie kosztuje, a wykonywać je warto 2-3 dni po miesiączce.

O tym, jak ważne jest regularne badanie piersi, nie musimy chyba nikogo przekonywać – odpowiednio wykonane samobadanie biustu pomaga wykryć niepokojące zmiany, w tym nawet te nowotworowe. Niestety, jak wynika z badań, większość kobiet nie potrafi zrobić tego prawidłowo.

Naprzeciw kobiecym potrzebom wyszli polscy naukowcy, konstruując system Braster do samodzielnego badania piersi przez kobiety w domu. Ma on pomóc wykryć niepokojące zmiany i natychmiast informować o tym w aplikacji mobilnej. Urządzenie będzie dostępne w trzech pakietach cenowych na stronie braster.eu. Jak działa?

Braster, fot. Braster, kolaż Polki.pl

Braster zbada piersi w domu

Braster® to urządzenie oparte na termografii kontaktowej, która wykorzystuje technologię matryc ciekłokrystalicznych do rejestrowania obrazów ciepła wewnątrz narządu, a manifestujących się na powierzchni skóry piersi. Obraz, który powstaje, wysyłany jest następnie za pomocą aplikacji mobilnej do systemu automatycznej interpretacji, który je analizuje i identyfikuje cechy świadczące o możliwych niepokojących zmianach w piersiach.

Zależy nam, aby dotrzeć do jak największej liczby kobiet i zapewnić im możliwość regularnego, samodzielnego badania piersi, które uzupełni dostępne metody diagnostyczne. Nie ma pewnych sposobów na zapobieganie rakowi – ryzyko można jedynie minimalizować, np. poprzez pielęgnowanie zdrowych nawyków. Jednym z takich nawyków powinno być właśnie comiesięczne badanie piersi, bo wcześnie wykryty rak jest w prawie 100% wyleczalny – mówi Marcin Halicki, Prezes Zarządu Braster S.A.

Badanie z udziałem urządzenia trwa około 10 minut i należy przeprowadzać je pomieszczeniu o temperaturze 20-25⁰C. Korzystanie z Brastera jest nieinwazyjne i bezbolesne, a jego skuteczność została dowiedziona w badaniach klinicznych.

Kto może skorzystać z Brastera?

Urządzenie polecane jest prawie wszystkim kobietom – nie powinny go jednak używać panie będące w trakcie leczenia raka piersi lub po nim. Przeciwwskazaniami są też m.in.:

ciąża i karmienie piersią,

infekcje uogólnione z temperaturą,

stany zapalne piersi z bólem, zasinieniami i zaczerwienieniem skóry,

implanty estetyczne, ostrzykiwanie piersi (np. kwasem hialuronowym) czy lipotransfer (do roku po zabiegu).

Ambasadorką marki Braster została Magdalena Różczka. Jak sama przyznaje:

Ćwiczę, zdrowo się odżywiam, regularnie się badam. Myślę, że jak większości współczesnych kobiet zależy mi na zdrowiu i byciu w dobrej formie. Dlatego uważam, że samodzielne badanie piersi w domu, które w dodatku daje wiarygodne wyniki, to świetne rozwiązanie. Dzięki Brasterowi możemy kontrolować swoje zdrowie w prosty, nieinwazyjny sposób. Każda kobieta powinna wyrobić w sobie nawyk badania piersi.

fot. Braster

Reklama

Braster ma wejść do sprzedaży w październiku. Sądzimy, że termin ten nie jest przypadkowy – jest to bowiem Miesiąc Walki z Rakiem Piersi.