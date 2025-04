1 z 9

Kylie Minogue o tym, że ma raka piersi, dowiedziała się w maju 2005 roku, gdy miała 37 lat. Musiała przełożyć wielką trasę koncertową, aby zwalczyć chorobę. Rak piersi był w jej przypadku we wczesnym stadium, lecz mimo to choroba okazała się być bardzo poważna. Artystka poddała się wycięciu guza i półrocznej terapii, po której nastąpiła 6-miesięczna rekonwalescencja. Do pracy wróciła po roku przerwy. Dziś otwarcie mówi o nowotworze, zachęcając tym samym kobiety do profilaktyki zdrowotnej.